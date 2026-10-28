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Антихрист обманет людей обещаниями: предупреждение святителя Игнатия

Служба новостей Автор статьи
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Антихрист, согласно православным представлениям, может завоевать доверие людей не угрозами, а обещаниями справедливости, любви и спокойной жизни. Именно такой обман описывал святитель Игнатий Брянчанинов.

Он предупреждал, что внешняя добродетель способна скрывать духовную опасность. Люди могут увидеть в антихристе миротворца, не заметив противоречия между его обещаниями и христианским учением.

В православных толкованиях подчеркивается, что главной угрозой станет отказ от веры ради земного благополучия.

Поэтому верующим советуют не увлекаться поисками антихриста среди известных людей, а уделять больше внимания собственной духовной жизни.

При этом христианское вероучение утверждает, что торжество антихриста не будет окончательным, сообщает «Торжество православия».

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