Антихрист обманет людей обещаниями: предупреждение святителя Игнатия
Антихрист, согласно православным представлениям, может завоевать доверие людей не угрозами, а обещаниями справедливости, любви и спокойной жизни. Именно такой обман описывал святитель Игнатий Брянчанинов.
Он предупреждал, что внешняя добродетель способна скрывать духовную опасность. Люди могут увидеть в антихристе миротворца, не заметив противоречия между его обещаниями и христианским учением.
В православных толкованиях подчеркивается, что главной угрозой станет отказ от веры ради земного благополучия.
Поэтому верующим советуют не увлекаться поисками антихриста среди известных людей, а уделять больше внимания собственной духовной жизни.
При этом христианское вероучение утверждает, что торжество антихриста не будет окончательным, сообщает «Торжество православия».
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