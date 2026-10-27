Ученые нашли новые последствия COVID-19 спустя годы после болезни

Российские ученые обнаружили, что следы коронавируса могут сохраняться во внутренних органах даже спустя несколько лет после выздоровления. Вирусные компоненты выявили в легких, сердце, пищеварительной системе и тканях матки. Исследователи предполагают, что это может быть одной из причин длительных осложнений после COVID-19. Об этом сообщает «ПроГород59» со ссылкой на специалистов Сеченовского университета.

По словам профессора Евгении Коган, примерно у 20% переболевших коронавирусом сохраняются различные нарушения здоровья. Они могут затрагивать дыхательную, сердечно-сосудистую, нервную и пищеварительную системы.

Ученые изучили образцы тканей, полученные во время операций и патологоанатомических исследований. Анализ показал, что РНК коронавируса и отдельные вирусные белки способны оставаться в клетках организма продолжительное время.

Особое внимание специалисты уделили легким. В некоторых образцах следы инфекции обнаруживали спустя более полугода после заболевания, а в одном случае — через 35 месяцев. У пациентов также выявлялись воспалительные изменения и фиброз, при котором нормальная легочная ткань замещается соединительной.

Исследователи предполагают, что длительное присутствие вирусных компонентов может нарушать работу иммунных клеток и поддерживать хроническое воспаление. Это способно отражаться на состоянии сосудов и внутренних органов.

Изменения обнаружили и в сердечно-сосудистой системе. У отдельных пациентов наблюдались признаки воспаления сердечной мышцы и повреждения сосудов, что может сопровождаться одышкой, слабостью и ухудшением переносимости физических нагрузок.

Кроме того, вирусные белки выявили в тканях желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы. Ученые рассматривают возможность того, что сохраняющиеся компоненты коронавируса участвуют в развитии воспалительных процессов и обострении хронических заболеваний.

Отдельное направление исследования касалось женского репродуктивного здоровья. Следы коронавируса обнаружили в эндометрии — внутренней оболочке матки. Специалисты изучают возможную связь таких изменений с нарушениями репродуктивной функции, однако прямое влияние на способность к зачатию пока не доказано.

Также исследователи выявили вирусные компоненты в некоторых образцах опухолей легких. Ученые предполагают, что они могут влиять на активность отдельных раковых клеток, но доказательств того, что коронавирус вызывает онкологические заболевания или ускоряет их развитие, пока нет.

Авторы работы отмечают, что последствия COVID-19 иногда проявляются спустя месяцы после выздоровления. При длительной одышке, слабости, болях в груди или нарушениях пищеварения рекомендуется обратиться к врачу.

При этом обнаружение вирусного материала в тканях не означает, что в организме обязательно сохраняется активная инфекция. Ученым еще предстоит установить, какую роль эти компоненты играют в развитии постковидного синдрома и какие методы лечения могут оказаться эффективными.

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