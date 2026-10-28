Исполком Заинского района попал под 43 антимонопольных дела

Татарстанское УФАС возбудило 43 дела против исполкома Заинского района. Причиной стали нарушения при продлении договоров с ООО «Теплосервис» на обслуживание коммунальных сетей. Власти не провели новые конкурсы, как того требовало антимонопольное ведомство, сообщили в пресс-службе УФАС.

Концессионные соглашения с «Теплосервис» заключили в августе 2015 года сроком на 10 лет. В августе 2025 года их продлили еще на пять лет. Однако, по данным УФАС, законных оснований для продления не было, а изменения не согласовали с антимонопольным органом.

Проверка прошла по требованию городской прокуратуры. Весной исполкому выдали 43 предупреждения с требованием устранить нарушения и провести новые конкурсы, но власти их не исполнили. Теперь каждое предупреждение будет рассмотрено в рамках отдельного антимонопольного дела.

Спорные соглашения касаются объектов водоснабжения и теплоснабжения района. ООО «Теплосервис» работает с 2008 года, его выручка за 2025 год составила 77,5 млн рублей, чистый убыток — 2,7 млн рублей. Руководит предприятием Руслан Ситдиков, единственный учредитель — Индира Ситдикова.