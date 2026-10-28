Татарстанцы сдали на переработку почти 150 тонн старой электроники

С начала года жители Татарстана отправили на утилизацию 149,6 тонны электронного оборудования. Участие в программе «Школа утилизации: электроника» приняли 298 организаций из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Зеленодольска и других городов республики, сообщили в пресс-службе МЭПР РТ.

Проект реализуется в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». На переработку принимают компьютерную и офисную технику, бытовые приборы, включая стиральные машины и холодильники, электроинструменты, научное и медицинское оборудование, телефоны, гаджеты и электронные игрушки. Картриджи можно сдавать, но их объем не должен превышать 10% от всей партии техники.

Организации, желающие присоединиться к программе, могут подать заявку и заполнить форму «Регистрация участника» на сайте Фонда природопользования. В ноябре сбор электроники запланирован в Альметьевске и Набережных Челнах.

В сентябре татарстанцы сдали 24,4 тонны старой техники, а по итогам прошлого года в республике собрали 185 тонн электронного оборудования — тогда в акции участвовали 314 организаций из 32 районов. Программа действует в Татарстане с 2022 года в рамках соглашения между Министерством экологии РТ и Фондом рационального природопользования.