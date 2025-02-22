Ученые из США хотят взрывать термоядерные бомбы в океане

Группа ученых из Рочестерского технологического института в США предложила необычный метод борьбы с глобальным потеплением, который включает использование 1600 термоядерных бомб, предназначенных для подводных взрывов. Подробности исследования были опубликованы на платформе arXiv.

Согласно мнению специалистов, такие взрывы могут изменить атмосферу и ускорить процесс поглощения углекислого газа базальтовыми породами. Ученые отмечают, что рост температуры на планете может привести к серьезным экономическим последствиям и ухудшению жизни миллионов людей. В этом контексте они полагают, что подводные взрывы могут помочь ускорить природные процессы поглощения углекислого газа, аналогичные тем, что уже используются в Бразилии, где компании, включая Google, применяют измельченный базальт для поглощения CO2 на сельскохозяйственных угодьях.

Исследователи предлагают проводить такие взрывы на глубине 4 километров, где толстый слой воды в 8 километров будет смягчать ударную волну и ограничивать радиационное загрязнение. Несмотря на то, что идея может показаться радикальной, ученые уверены в ее возможной эффективности.