В Казани 25 февраля могут перекрыть ряд улиц из-за съемок фильма

25 февраля, в Казани временно ограничат движение на нескольких улицах, включая Кремлёвскую, Чернышевского и Джалиля. Это связано с работой съёмочной группы, которая будет снимать художественный фильм «Айда».

Проект постановления об ограничении движения сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Перекрытие участков дорог продлится с полуночи до 18:00.

Список улиц.

Ранее мы писали о том, что из Казани на остров Хайнань с 21 марта начнут летать самолеты.