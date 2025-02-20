В Казани 25 февраля могут перекрыть ряд улиц из-за съемок фильма
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25 февраля, в Казани временно ограничат движение на нескольких улицах, включая Кремлёвскую, Чернышевского и Джалиля. Это связано с работой съёмочной группы, которая будет снимать художественный фильм «Айда».
Проект постановления об ограничении движения сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Перекрытие участков дорог продлится с полуночи до 18:00.
Ранее мы писали о том, что из Казани на остров Хайнань с 21 марта начнут летать самолеты.
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