В аэропорту Казани и Нижнекамска 22 февраля ввели временные ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска в Республике Татарстан введены временные ограничения — рейсы не принимаются и не отправляются. По предварительным данным, ограничения связаны с атакой вражеских беспилотников.

Ранее мы писали о том, что на Горьковском шоссе в дорожном происшествии пострадали женщина и 9-летний мальчик.

По предварительным данным, "Гранта" двигалась со скоростью около 100 км/ч, когда совершала маневр...