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В аэропорту Казани и Нижнекамска 22 февраля ввели временные ограничения

По предварительным данным, ограничения связаны ...

Екатерина Елисеева

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В аэропортах Казани и Нижнекамска в Республике Татарстан введены временные ограничения — рейсы не принимаются и не отправляются. По предварительным данным, ограничения связаны с атакой вражеских беспилотников.

Ранее мы писали о том, что на Горьковском шоссе в дорожном происшествии пострадали женщина и 9-летний мальчик.

По предварительным данным, "Гранта" двигалась со скоростью около 100 км/ч, когда совершала маневр...

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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