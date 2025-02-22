Стали известны овощи, фрукты и растения, которые останутся после ядерного взрыва

Учёные утверждают, что после ядерного апокалипсиса некоторые виды растений и животных смогут выжить, несмотря на радиацию и отсутствие солнечного света.

После мощной ударной волны, экстремальных температур и высокого уровня радиации жизнь на Земле изменится. Влияние этих факторов затронет не только растения, но и бактерии. Ключевыми будут сила ударной волны, уровень излучения и степень радиоактивного загрязнения.

Считается, что семена, благодаря своей плотной оболочке и способности долго находиться в состоянии покоя, смогут выжить. Растения, такие как подсолнечник, луговой клевер и горчица, будут очищать почву от радиации, а микоризные грибы помогут восстановить экосистему почвы.

Что касается овощей, то корнеплоды, такие как картофель, морковь и свекла, находившиеся в земле во время удара, будут наиболее устойчивы к радиации. Также выжить смогут бобовые с толстой оболочкой, такие как фасоль, горох и чечевица. Пшеница, ячмень и овёс, если окажутся в защищённом месте, останутся целыми.

Насекомые окажутся более выносливыми, чем млекопитающие. Например, тараканы, плодовые мушки и микроскопические черви-нематоды смогут пережить ядерную атаку.

Среди микроорганизмов выживет Deinococcus radiodurans, бактерия, известная своей радиационной устойчивостью благодаря способности восстанавливать свою ДНК. Также могут выжить морские животные на больших глубинах и планктон, которых радиация не затронет.

В вопросе выживания важными факторами будут скорость размножения, простота структуры организма и его способность адаптироваться. Чем проще строение организма, тем меньше шансов на его повреждения. Однако с увеличением радиации и возможными генетическими мутациями риск вымирания возрастает, сообщает дзен-канал Khatuna Kolbaya.