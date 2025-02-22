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В Европе бьют тревогу, США планирует нормализовать отношения России

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Немецкий обозреватель Ларс-Эрик Нивельштейн считает, что российская экономика может выиграть от изменений в политике США. В своей статье он отметил, что возможное ослабление санкций станет для Москвы серьезным преимуществом.

Переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии вызвали тревогу в Европе. Страны, долгое время поддерживавшие санкционный режим, опасаются, что новая американская администрация изменит подход и нормализует отношения с Россией.

По мнению экспертов, если США пойдут на уступки, это может привести к восстановлению экономических связей между Россией и Западом. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что возвращение американских компаний в Россию положительно скажется на экономике, создаст новые возможности для роста и снизит зависимость от внутренних ресурсов.

Однако обозреватели Frankfurter Rundschau предупреждают, что ослабление санкций может усилить влияние России на международной арене, что не отвечает интересам Европы. Это также способно вызвать напряженность между США и ЕС, если европейские лидеры сочтут, что их мнение не было учтено.

Будущее отношений между странами остается неопределенным, и многое зависит от решений американской стороны и реакции европейских союзников, отмечает АБН24.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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