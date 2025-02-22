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Топ-5 моделей телефона, которые лучше и дешевле нового iPhone 16E

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Apple недавно представила iPhone 16E, позиционируя его как бюджетную модель. Однако, несмотря на цену от 599 долларов, на рынке существуют альтернативные смартфоны с лучшими характеристиками и по более доступной стоимости. Рассмотрим некоторые из них:

Samsung Galaxy S24 FE
Оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Exynos 2400e и основной камерой на 50 МП. Поддерживает запись видео в 8K и имеет степень защиты IP68. Цена начинается от 50 000 рублей.

Google Pixel 8a
Имеет 6,1-дюймовый пластиковый OLED-дисплей и основную камеру на 64 МП. Работает на процессоре Tensor G3, поддерживающем функции на базе ИИ, такие как перевод в реальном времени и улучшение фотографий. Стоимость от 37 000 рублей.

Xiaomi 14T Pro
Известен как камерофон благодаря системе из трех камер с оптикой Leica, включая основной объектив на 50 МП. Оснащен процессором Dimensity 9300 Plus и 12 ГБ оперативной памяти. Поддерживает сверхбыструю зарядку, позволяющую зарядить устройство до 100% примерно за 20 минут. Цена около 60 000 рублей.

Huawei Pura 70
Обладает 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления до 120 Гц и яркостью 2500 нит. Основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией и поддержкой съемки движущихся объектов на скорости до 300 км/ч. Стоимость от 55 000 рублей.

OnePlus 13R
Смартфон с 6,78-дюймовым OLED-экраном, процессором Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти. Основная камера на 50 МП и телеобъектив с четырехкратным зумом. Поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. Цена от 40 000 рублей.

Эти модели предлагают конкурентоспособные характеристики по более привлекательной цене по сравнению с iPhone 16E.

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