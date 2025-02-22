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Михаил Беляев спрогнозировал укрепление рубля в 2025 году

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Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что рубль стабилизировался в диапазоне 88-91 за доллар. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что будущая динамика национальной валюты будет зависеть от состояния экономики.

По его словам, прогнозируемый экономический рост на 2025-2026 годы составляет 1,5-2%, что фактически означает стагнацию. В такой ситуации рубль имеет тенденцию к постепенному ослаблению, хотя возможны периоды кратковременного укрепления или резкого падения.

Эксперт напомнил, что ранее курс колебался в пределах 88-91 рубля за доллар, затем из-за внешнеполитической нестабильности поднимался до 105. Сейчас, с улучшением ситуации, рубль возвращается к фундаментально обоснованным значениям.

На конец недели Центробанк установил курс доллара на уровне 88,17 рубля, что на 34 копейки ниже предыдущего показателя. Евро подешевел до 92,02 рубля, а юань — до 12,04 рубля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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