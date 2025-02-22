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3 случая метапневмовируса зафиксировано в Татарстане

Вирус распространяется воздушно-капельным путем

pixabay.com

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В Татарстане зарегистрированы три случая заболевания метапневмовирусом у детей, об этом сообщил главный инфекционист Министерства здравоохранения республики Халит Хаертынов.

Он отметил, что регион не находится среди тех, где наблюдается массовое распространение метапневмовирусной инфекции. Из 642 проверенных проб лишь три оказались положительными, что подтверждает наличие трех случаев заболевания метапневмовирусом у детей.

Симптомы инфекции напоминают обычное ОРВИ: кашель, насморк и боль в горле. Тем не менее, метапневмовирус может вызвать повреждение легких и привести к пневмонии. Вирус распространяется воздушно-капельным путем и представляет особую угрозу для детей, пишет ГТРК «Татарстан».

Ранее мы писали о том, что в Татарстане зафиксировали завезенные из Таджикистана 2 случая кори.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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