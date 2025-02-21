Стало известно, когда в Казани откроется Школа фигурного катания Загитовой

Школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой может начать свою работу в Казани до конца 2025 года. Об этом РИА Новости рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Идея создать школу фигурного катания была предложена в июне 2023 года, когда Загитова встретилась с главой региона Рустамом Миннихановым на Петербургском международном экономическом форуме.

Леонов сообщил, что сейчас активно ведется работа с Загитовой по поиску спонсоров. Рассматривается вариант создания партнёрского проекта с привлечением инвесторов, но, по его словам, это сложная задача. Он отметил, что реализация масштабных инфраструктурных проектов требует значительных усилий и поддержки. В частности, строительство катков всегда обходилось дорого, даже при стандартной комплектации. Министр добавил, что проект школы Загитовой будет отличаться своей уникальностью, так как в нем планируется нестандартный фасад, многоэтажная конструкция и дополнительные залы, что, конечно, повышает стоимость.

Он также подчеркнул, что при наличии необходимого финансирования проект можно завершить за один сезон. Если всё пойдет по плану, каток может открыться в конце 2025 года.