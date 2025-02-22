Владимир Леонов рассказал, почему будут открывать школу Загитовой, а не Валиевой

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в интервью РИА Новости рассказал, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова проявляет большую самостоятельность в организации проектов, чем Камила Валиева. При этом он отметил, что республика готова поддерживать идеи обеих фигуристок.

Загитова, которой 22 года, в конце августа 2024 года представила в Казани свою ледовую программу "Хранители времени". В Татарстане, с поддержкой региона, планируется строительство и открытие школы фигурного катания Загитовой. 18-летняя Валиева, родившаяся в Казани, в период своей дисквалификации участвует в ледовых шоу и занимается общественной деятельностью.

Министр отметил: «Камила на связи, она с мамой приезжала ко мне, мы общались. Всё зависит от инициативы. Алина сейчас постарше, более самостоятельная и готовая к большим проектам. С Камилой и её мамой мы всегда открыты для сотрудничества, я говорил им это напрямую. Если появится желание что-то сделать, мы готовы помочь».