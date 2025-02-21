Врачи могут назначить пациенту самое передовое лечение, но если оно основано на ошибочном результате какого-либо анализа — это как строить дом на песке. Весь план диагностики и лечения может рухнуть из-за банальной неточности при заборе крови или неправильной транспортировке пробирки. Ошибка может закрасться на любом этапе — от подготовки пациента до хранения образца. А дальше — неверный диагноз, лишние препараты, потерянное время и риск для здоровья. И это не редкость: согласно данным, приведённым в учебном пособии «Преаналитические аспекты лабораторных исследований» под редакцией Т.И. Петелиной и соавторов, 90% ошибок в лабораторных анализах происходят ещё до того, как пробирка попадает в анализатор.

При этом в последние годы появляется всё больше онлайн-лабораторий, которые предлагают сдавать все анализы с огромными скидками. Но если даже в крупных диагностических центрах требуется строгий контроль качества, дорогостоящее оборудование и квалифицированные специалисты, стоит задуматься: за счёт чего интернет-лаборатории могут позволить себе 50–60% скидки? И главное — насколько можно доверять их результатам, если ошибка в анализе может стать отправной точкой для неверного лечения?

Мы обратились к Ольге Анатольевне Коноваловой, директору клиники профессора Анчиковой «Авиценна-Эндокринология». Лаборатория, работающая сегодня на улице Энергетиков, более 30 лет назад стала первой иммуноферментной лабораторией в Казани. Её создание стало логическим продолжением уникальной радиоиммунной лаборатории, открытой в 1987 году на базе КОБ №2 станции Казань. В то время это была первая и единственная лаборатория подобного профиля, где проводился полный спектр гормональных анализов, доступных на тот момент в мировой медицинской практике.

Редакция ProKazan отправилась в лабораторию «Авиценна-Эндокринология», где Ольга Анатольевна провела подробную экскурсию и ответила на все вопросы. Мы разобрались, что на самом деле происходит с пробиркой после того, как пациент сдает анализ: какие этапы проходит биоматериал, почему даже небольшие отклонения в хранении или транспортировке могут всё испортить и почему автоматический анализатор — не гарант точности.

Почему важен преаналитический этап и где чаще всего случаются ошибки

Лабораторные исследования давно стали основой диагностики, но мало кто задумывается, что 90% ошибок в анализах происходят ещё до того, как пробирка попадает в оборудование. Это значит, что даже при самом современном оснащении лаборатории врач может получить искаженные данные из-за неправильной подготовки пациента, нарушений при заборе материала или некорректной транспортировки.

— Очень многое зависит от самого пациента. Некоторые анализы нужно сдавать в определённые дни, особенно это касается женщин. Есть исследования, которые зависят от времени суток, например, уровень кортизола или глюкозы. Почти все анализы сдаются утром натощак, но есть исключения — например, анализ на толерантность к глюкозе. Если пациент не соблюдает правила подготовки, анализ может показать искажённую картину, а значит, врач получит недостоверные данные. Чтобы этого не случилось, важно чётко следовать рекомендациям. Если что-то непонятно — не стесняйтесь уточнять у врача или напрямую в лаборатории. Порой всего один уточняющий вопрос может сыграть ключевую роль, — объясняет Ольга Анатольевна Коновалова.

Есть и другие нюансы, о которых пациенты редко задумываются. Лаборатории используют различное оборудование и тест-системы от разных производителей, а методики исследований могут отличаться. Это приводит к вариациям в референсных значениях (диапазоне нормальных показателей). Даже при строгом соблюдении всех норм — от забора крови до проведения анализа — результаты, полученные в разных лабораториях, могут значительно отличаться.

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Медсестра — главный гарант точности забора крови

Многие пациенты уверены, что достаточно просто прийти в лабораторию и протянуть руку, но качество забора крови — один из важнейших этапов диагностики. Даже небольшое отклонение в технологии может повлиять на результат.

— Некоторые анализы требуют забора крови со жгутом, а для других его использование недопустимо. Одни пробирки необходимо сразу центрифугировать, другие — замораживать, причём повторное замораживание и разморозка сыворотки в большинстве случаев недопустимы. Нельзя слишком сильно пережимать руку жгутом, так как это может привести к гемолизу — разрушению эритроцитов, что искажает результаты исследования. Если медсестра недостаточно квалифицирована или не соблюдает протокол, это может повлиять на достоверность анализа, — объясняет Ольга Анатольевна.

Наряду с автоматическими методами в лаборатории клиники профессора Анчиковой «Авиценна-Эндокринология» применяются и «ручные» способы анализа. Опытные врачи знают, что иногда только внимательный взгляд специалиста может выявить то, что упускает даже самое современное оборудование.

Что происходит с анализами после сдачи: путь пробирки в лаборатории

Многие думают, что после сдачи анализов лаборатория сразу приступает к их исследованию. На самом деле образцы проходят длинный путь — от сортировки и обработки до транспортировки и хранения.

— Люди не всегда понимают, насколько важно соблюдать условия транспортировки. Зимой пробирки с сывороткой крови нельзя подвергать повторному замораживанию и размораживанию, так как это делает анализ недостоверным. Летом биоматериал должен перевозиться с хладоэлементами, чтобы предотвратить его перегрев, — объясняет Ольга Анатольевна.

В подавляющем большинстве случаев анализы отправляются в лаборатории других городов. Это стандартная практика, так как практически ни одна лаборатория — ни местная, ни федеральная — не может выполнять весь спектр исследований в одном месте. Большая часть анализов транспортируется в крупные лабораторные центры, чаще всего в Москву или Санкт-Петербург. Лишь наиболее востребованные исследования, которые требуют оперативного выполнения и не зависят от дорогостоящего оборудования, проводятся на местах. Однако даже в этих случаях важнейшую роль играет правильная транспортировка биоматериала: если курьеры не соблюдают условия перевозки, качество результата может быть нарушено.

Лаборатория клиники профессора Анчиковой «Авиценна-Эндокринология» лицензирована в соответствии с современными требованиями Минздрава РФ и регулярно проходит независимую проверку в Федеральной системе внешней оценки качества (ФСВОК). Здесь доверяют только проверенным методам диагностики.

Почему автоматический анализатор — не панацея

Современные лаборатории активно используют автоматические анализаторы, но даже они не дают 100% гарантии правильного результата.

— Даже автоматизированное оборудование может допустить ошибку. Знаю случай, когда анализатор некорректно засосал биологический материал из пробирки, захватив сыворотку со сгустком, и выдал пациентке критически плохие показатели. Врач лаборатории не перепроверил данные вручную, и если бы пациентку не отправили на пересдачу, можно было бы заподозрить серьёзную патологию, — рассказывает Ольга Анатольевна.

Чтобы избежать таких ситуаций, каждая лаборатория должна соблюдать внутренний и внешний контроль качества, а специалисты обязаны проверять сомнительные результаты. Ещё лучше, если между лабораторией и лечащими врачами пациентов есть оперативная связь, что позволяет своевременно диагностировать патологию и корректировать лечение.

Лечащий врач клиники профессора Анчиковой «Авиценна-Эндокринология» может напрямую взаимодействовать с лабораторией. Это позволяет оперативно уточнить данные, пересмотреть показатели и при необходимости скорректировать лечение.

Интернет-лаборатории со скидками: выгодно или опасно?

В последние годы всё больше появляется онлайн-лабораторий, которые предлагают сдавать анализы с огромными скидками. Однако стоит задуматься: если обычные лаборатории несут затраты на оборудование, реактивы, персонал и контроль качества, как могут позволить себе 50–60% скидки онлайн-лаборатории?

— Как лаборатория с 30-летним опытом, мы точно знаем себестоимость анализов. Мы понимаем, сколько стоят реактивы, оборудование, логистика, аренда помещений, зарплаты сотрудников, а также соблюдение всех требований Роспотребнадзора и других контрольных организаций. Поэтому, когда видим, что кто-то предлагает все анализы за полцены, возникает закономерный вопрос — за счёт чего? — подчеркивает эксперт.

На практике такие лаборатории работают по другой схеме: они принимают заказы онлайн, забор крови осуществляет местная лаборатория или медицинский центр, а затем пробирки отправляются в неизвестный город, в так называемую интернет-лабораторию. Где именно проводится анализ, пациент проверить не может. А если результат окажется ошибочным, выяснить, кто за это несёт ответственность, будет практически невозможно.

— Если врач видит несоответствие результатов клинической картине и отправляет пациента на пересдачу, тот приходит в заборный пункт, а ему говорят: «Мы только забирали кровь, за результат мы не отвечаем”, — объясняет Ольга Анатольевна.

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Как избежать ошибок: рекомендации пациентам

Чтобы получить корректные результаты анализов и не столкнуться с ложными диагнозами, нужно соблюдать несколько правил.

Готовьтесь к анализам правильно — уточняйте у врача, какие ограничения необходимо соблюдать перед сдачей. Время суток, приём пищи и даже физическая активность могут повлиять на показатели. Выбирайте проверенные лаборатории — слишком низкие цены могут свидетельствовать об экономии на качестве диагностики, что сказывается на достоверности результатов. Пересдавайте анализы при сомнениях у врача — если результат вызывает вопросы у врача, лучше убедиться в его точности, сделав повторное исследование. Доверяйте лечащему врачу — специалист не только назначает анализы, но и отвечает за постановку диагноза и план лечения. В силу опыта он знает, какие лаборатории предоставляют достоверные результаты, и его цель — не лишние траты пациента, а качественная диагностика.

— Мы в строго следим за каждым этапом диагностики — от подготовки пациента до получения результатов. Мы знаем цену точности, потому что за этими цифрами стоит здоровье людей, — заключает Ольга Анатольевна.

Ошибки в лабораторных анализах могут стоить человеку не просто здоровья, но и жизни. Неверный диагноз, назначение ненужных препаратов, потерянное время — всё это последствия неправильной подготовки к анализам, халатного забора материала или нарушений при его транспортировке. Современные автоматизированные системы и передовые технологии диагностики не дают стопроцентной гарантии точности, если на преаналитическом этапе была допущена ошибка или врач-лаборант не проверил данные, полностью полагаясь на оборудование.