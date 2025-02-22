Диспетчеры потеряли связь с летевшим по маршруту Горно-Алтайск - Казань самолетом

6 декабря 2024 года во время рейса «ЮВТ Аэро» из Горно-Алтайска в Казань на почти час была потеряна связь с самолетом из-за того, что командир судна обедал. После прохождения контрольной точки экипаж не доложил о прохождении следующего пункта, и попытки установить связь оказались безуспешными. Через 50 минут пилоты восстановили контакт.

Расследование Росавиации показало, что инцидент произошел, когда командир взял управление на себя из-за сбоя автопилота, а второй пилот контролировал системы и связь. Во время обеда второй пилот уменьшил громкость радиосвязи и снял наушники. В результате связь была потеряна, и только после обеда пилоты заметили проблему.

Причиной инцидента стало неправильное регулирование громкости радиопанелей и несоблюдение экипажем требований по контролю за местоположением самолета. Авиакомпании рекомендовано провести дополнительные тренировки для пилотов по радиосвязи и действиям при отказе связи.