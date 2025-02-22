Иностранным брендам выкатили список требований для возвращения на российский рынок

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что для зарубежных компаний, желающих возобновить работу в России, вводятся новые требования. Во время визита в Мьянму он отметил, что эти изменения направлены на поддержку российского бизнеса и потребителей.

По его словам, условия для иностранных компаний теперь будут включать требования по локализации, инвестициям и технологиям, что отражает новый подход к их возвращению на рынок.

Решетников подчеркнул, что при принятии решений в этой сфере приоритет будет отдан интересам российских предпринимателей и потребителей. Освободившиеся после ухода ряда иностранных брендов ниши уже заняты отечественными компаниями и партнерами из дружественных стран, что дало им возможности для роста.

Министр также отметил, что российский бизнес вложил значительные средства в освоение этих сегментов, и важно, чтобы эти инвестиции оправдали себя. По его мнению, благодаря совместным усилиям государства и бизнеса инвестиционная привлекательность России укрепилась, а условия для ведения предпринимательской деятельности остаются благоприятными.