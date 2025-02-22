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Исследование показало: к 2050 году близорукость будет у 40% детей и подростков

Каждый час, проведенный ребенком или подростком...

Фотограф: Gustavo Fring: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/5621839/

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Каждый час, проведенный ребенком или подростком перед экраном, повышает вероятность развития близорукости на 21%. К такому выводу пришли южнокорейские ученые, сообщает The Guardian.

Исследователи проанализировали 45 научных работ с участием 335 524 человек, изучая влияние мобильных телефонов, игровых приставок и телевизоров на зрение. Выяснилось, что у детей, уже имеющих миопию, дополнительный час экранного времени увеличивает вероятность ухудшения состояния на 54%.

Чем больше времени проводится за гаджетами, тем выше риск развития заболевания. Один час в день повышает вероятность миопии на 5%, а четыре часа – уже на 97%. Однако если экранное время не превышает одного часа в сутки, четкой связи с близорукостью не обнаружено, что может свидетельствовать о наличии «порога безопасности».

Ученые также отмечают, что кроме гаджетов на зрение влияют недостаток времени на свежем воздухе, постоянная фокусировка на близких объектах и генетическая предрасположенность. По прогнозам, к 2050 году близорукость будет у 40% детей и подростков.

При этом авторы исследования указывают на ряд ограничений. Некоторые данные основаны на самоотчетах участников, а другие потенциальные факторы риска, такие как чтение книг или письма, не были учтены в расчетах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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