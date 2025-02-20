Пловец, тренер, капитан: Никита Королев о победах, страхах и испытаниях на пути к успеху

Казанский спортсмен попал в ДТП накануне чемпионата России

Никита Королев — мастер спорта международного класса по плаванию, участник второго сезона шоу «Титаны» на ТНТ и успешный тренер. В эксклюзивном интервью для ProKazan он рассказал о своем пути в спорте, трудностях, с которыми сталкиваются пловцы, и о том, какое испытание придумал бы для «Титанов». Никита поделился яркими воспоминаниями о победах, философией тренировок и тем, почему научиться плавать никогда не поздно. В шоу «Титаны» атлеты борются за денежный приз в 10 миллионов рублей и звание Титана, при этом искусственный интеллект не щадит участников, представляя все более неординарные и сложные испытания для спортсменов.

Никита, расскажите, как вы пришли в плавание? Был ли у вас момент, когда хотели бросить спорт?

Я начал заниматься плаванием в четыре года, почти в пять. Мы только что переехали в Казань, и, как это часто бывает, выбор был обусловлен состоянием здоровья. У меня были проблемы с поясницей, спиной и ногами, поэтому родители решили отдать меня в плавание. Выбор стоял между большим теннисом и баскетболом, но бассейн оказался ближе всего, и так я пришел в этот вид спорта. На самом деле, это было не совсем по моему желанию.

Автор фото: ТНТ

Были моменты, когда я хотел бросить плавание. В частности, я действительно оставлял его на два года — с восемнадцати до двадцати лет. Это произошло из-за усталости от постоянных тренировок с одним и тем же тренером. У меня с детства была замечательная тренер, Светлана Чепик, которая и сейчас успешно тренирует новое поколение спортсменов. Однако за все это время накопилось много эмоций, и я решил сделать паузу. Когда я вернулся в двадцать лет, в Казани появились новые тренеры, и я перешел к одному из них. На тот момент действительно был дефицит специалистов, умеющих работать со спортсменами высокого уровня.

Вы — мастер спорта международного класса, многократный призёр чемпионатов России и Кубков. Какой момент в карьере самый запоминающийся для вас на данный момент?

Самым запоминающимся моментом в моей карьере стал 2016 год, когда я победил на Чемпионате России. Эта победа особенно запомнилась мне тем, что я чувствовал себя очень уверенно — у меня был значительный отрыв от второго места. Я действительно кайфовал от этого момента, потому что такое случается нечасто. Обычно после дистанции остаются мысли, что можно было бы сделать лучше, но тогда все сложилось идеально.

Конечно, мне также запомнилась победа на Чемпионате России, чуть-чуть не попал в норматив отбора на Чемпионат Мира. Я был уверен, что мог бы побороться за призовые места на этой дистанции, и обидно, что не получил шанс реализовать свой потенциал полностью.

У вас за плечами выступления на чемпионатах мира и Европы. Что отличает международные старты от российских?

Автор фото: ТНТ

Главное отличие международных стартов от российских в том, что для меня международные соревнования намного интереснее. Там новые люди, новые знакомства и абсолютно другая атмосфера — более легкая, интересная и захватывающая по сравнению с внутренними стартам. Объясню, почему: когда ты набираешься опыта, ты соревнуешься с одними и теми же спортсменами на протяжении многих лет, и это создает определенное психологическое напряжение. Поэтому для меня международные старты намного более увлекательны, хоть их и стало значительно меньше.

Многие считают, что плавание — один из самых сложных видов спорта. С какими трудностями чаще всего сталкиваются пловцы?

Трудно сказать, что плавание — самый сложный вид спорта. В любом виде спорта, если ты выступаешь на высоком уровне, есть свои трудности, и в других дисциплинах не легче. Главная проблема, с которой сталкиваются пловцы (и не только), заключается в том, чтобы поддерживать себя на пике формы. Каждый спортсмен стремится находиться в своей лучшей форме, но у всех этот пик разный: для кого-то это золото Олимпиады, а для кого-то — Чемпионат России. Удерживать эту форму крайне сложно, и не только удерживать, но и улучшать её. Здесь играет большую роль психологическое давление: чем выше уровень спортсмена, тем больше давления он испытывает. Это касается не только плавания, но и всех видов спорта. В настоящее время количество стартов сократилось, и мотивация у спортсменов снизилась — это общая проблема.

Какой самый экстремальный или неожиданный момент случился с вами на соревнованиях?

Автор фото: ТНТ

Самый экстремальный момент произошел на одном из чемпионатов России. Я вышел в финал: утром были предварительные заплывы, вечером — полуфинал, а на следующий день — финал. Я выезжал из дома на разминку, все шло по плану, когда вдруг в меня врезается другая машина. Это было довольно серьезное столкновение, и я оказался в ступоре: не мог оставаться за рулем и одновременно готовиться к соревнованиям. Оставить машину на месте ДТП также было невозможно. Это был очень неожиданный момент в моей жизни, и я не знал, как поступить. К счастью, водитель другого автомобиля согласился решить вопрос на месте, что меня очень выручило. В итоге я все равно опоздал и выступил не очень хорошо — адреналин сыграл со мной злую шутку, и я сильно перенервничал. Этот случай действительно был самым экстремальным за всю мою карьеру.

В чем ключевые отличия тренировок для профессиональных спортсменов и для любителей?

Это очень хороший вопрос. В настоящее время любительский спорт, в том числе плавание, становится все более популярным. Главное отличие между профессиональными спортсменами и любителями заключается в отношении к тренировкам. Некоторые тренеры, которые переходят в коммерцию после большого спорта или просто начинают тренировать любителей, пытаются применять методы профессионалов к тем, кто занимается спортом для удовольствия. Это, на мой взгляд, является ключевой ошибкой.

Например, если человек работает в офисе и приходит на тренировку с базовыми навыками плавания, его начинают гонять, интенсивно нагружать. Конечно, некоторым это может нравиться, но такой подход не совсем правильный. Профессионалы занимаются спортом всю жизнь и постепенно приходят к серьезным тренировкам и объемам. К любителям нужен другой подход: важно учитывать их бэкграунд и спортивный опыт. Не стоит сразу перегружать человека; лучше постепенно вводить его в тренировочный процесс и адаптировать занятия под его цели. Не все любители стремятся выступать на соревнованиях — многие плавают для себя. Некоторые тренеры применяют одну и ту же программу для всех, не учитывая индивидуальные потребности. Я считаю, что это одна из главных ошибок в подготовке.

Есть ли у вас особенная философия или методика, которой вы придерживаетесь в тренировках?

Да, конечно. Во-первых, важно основываться на научных принципах и не использовать случайные методы в тренировках. Это касается физиологии человека и кинезиологии — особенности движения у каждого разные, и это нужно обязательно учитывать.

Автор фото: ТНТ

Во-вторых, я бы выделил принцип «не перепахивать». Это основная философия моей работы. Никто не любит чрезмерные нагрузки, и это редко приводит к положительным результатам. Когда человек начинает испытывать сильное ментальное давление во время тренировок, это может вызвать у него нежелание продолжать занятия. Я сам через это проходил, и сейчас вижу, что у многих моих подопечных происходит то же самое. Важно поддерживать баланс и создавать позитивную атмосферу во время тренировок.

Как вы мотивируете своих учеников преодолевать трудности и страх воды?

Я не столько мотивирую своих учеников преодолевать страх воды, сколько работаю с ними по своей методике. Страх воды — это в основном психологическая проблема, и важно начинать с работы над этим аспектом. Мы начинаем с мелкой воды, объясняя, что вода — это дружелюбная среда. У некоторых людей есть страх упасть в воду, и им нужно осознать, что это всего лишь жидкость, а не что-то угрожающее.

Снятие напряжения и работа с психологией — это ключевые моменты. Страхи могут быть разнообразными, и подход к каждому ученику должен быть индивидуальным, исходя из их конкретных переживаний.

Что касается трудностей в тренировках, то здесь важно поддерживать позитивный настрой. Если ученик готовится к выполнению норматива мастера спорта, нужно мотивировать его через призму легкости и юмора. Тренировки не должны быть психологически тяжелыми. Даже если у человека возникают трудности и он устает, главное — это попытки и прогресс. Позитив и юмор играют важную роль в тренировочном процессе.

Многие приходят в спорт уже взрослыми. Реально ли научиться плавать с нуля в 30+ лет?

Это очень актуальный вопрос. Да, большинство любителей приходят в спорт после 30 лет, и в этом нет ничего страшного. Научиться плавать абсолютно реально в любом возрасте. У меня есть много примеров людей, которые начали учиться плаванию после 30 или даже после 40 лет. Некоторые из них достигли уровня, позволяющего им участвовать в соревнованиях по открытой воде или в бассейне, а кто-то просто наслаждается плаванием для себя.

Важно понимать, что чем дольше человек не занимается физической активностью, тем сложнее ему будет включиться в процесс. Без спортивного бэкграунда гибкость суставов может снижаться, и человек становится менее подвижным. Но научить плавать возможно, и я настоятельно рекомендую начинать заниматься своим телом как можно раньше. Это касается не только плавания, но и любого другого вида спорта. Чем раньше вы начнете, тем лучше будет для вашего тела и здоровья.

Как вы узнали о проекте «Титаны» и почему решили в нем участвовать?

Я узнал о проекте «Титаны» случайно, увидев у своего знакомого Сергея Фесикова посты в соцсетях о его участии в первом сезоне шоу. Мне стало интересно посмотреть на этот проект, так как формат испытаний был неординарным, особенно для пловцов такого уровня. В процессе просмотра я очень заинтересовался, увидел, что планируется второй сезон проекта – так я и оказался в «Титанах».

Готовились ли вы как-то специально к проекту или вашей текущей физической подготовки было достаточно?

Я немного привел себя в форму, так как уже давно не занимался профессионально. За месяц до начала съемок я начал тренироваться, чтобы не выглядеть совсем плохо в кадре (смеется). И конечно же для того, чтобы пройти максимально возможное количество испытаний. Я понимал, что участники будут сильными, исходя из первого сезона, поэтому нужно было подготовиться как можно лучше. В итоге я достиг неплохой физической формы — не идеальной, но вполне удовлетворительной!

В первом же выпуске вы оказались в десятке лучших, а уже во втором - стали капитаном команды. Какие эмоции вы испытали?

Конечно, мне было очень приятно оказаться в десятке лучших и стать капитаном команды. Велосипед — это не мой профиль, я научился кататься только в 23 года и никогда не использовал его в тренировках. Однако мой опыт в циклических видах спорта, таких как плавание, помог мне попасть в ТОП-10. Я был рад, что за мной собрались потрясающие и сильные люди. Наша команда оказалась сбалансированной, и мы хорошо сдружились. Это было невероятно приятно, трудно описать эти эмоции даже. Конечно, во втором испытании я не выступил так хорошо, как хотел бы, но наша команда справилась с задачами более чем достойно.

Какие качества, по вашему мнению, необходимы капитану команды? С какими трудностями пришлось столкнуться?

На мой взгляд, капитану необходимы решительность и способность быстро принимать правильные решения. Когда возникают важные вопросы о судьбе команды, нужно действовать уверенно и эффективно. Также важны стрессоустойчивость и умение быстро реагировать на изменения. Капитан должен быть сбалансированным и универсальным человеком, чтобы за ним шли люди.

С трудностями тоже приходилось сталкиваться. Например, на испытании с платформами у меня не получилось выполнить задание, но важно поддерживать команду и тех, кто смог справиться. Нельзя опускаться до личных переживаний — нужно быть частью команды и поддерживать ее.

Следили ли вы за первым сезоном проекта? Чем второй сезон отличается от первого для вас лично?

Да, я следил за первым сезоном. Второй сезон отличается набором участников — здесь больше бойцов и борцов. Визуально, в первом сезоне атмосфера среди спортсменов была дружелюбнее и более объединенной, а во втором сезоне, как мне кажется, этого не хватает. Но следите за развитием событий, мы только начали! (улыбается).

Если бы вы могли сами придумать одно испытание для участников «Титанов», что бы это было?

Конечно же, как пловец, я бы хотел увидеть что-то интересное связанное, например, с подводной ходьбой. Участники могли бы доставать и распутывать цепи или другие предметы под водой с последующим подъемом и сборкой – возможно и прямо под водой. Это выглядело бы очень интересно и зрелищно!