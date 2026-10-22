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Т2 на четверть разогнал мобильный интернет в Заинске

Служба новостей Автор статьи
Т2, российский оператор мобильной связи, ввел в...

Арина Суманова

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Т2, российский оператор мобильной связи, ввел в эксплуатацию новую базовую станцию в городе Заинске республики Татарстан. Технические работы позволили повысить скорость мобильного интернета на 26%, а также увеличить надежность и качество сети для местных жителей.

Мобильный оператор Т2 вывел в эфир новую базовую станцию в Заинске. Оборудование находится в центре города, недалеко от дома культуры «Энергетик», бульвара Победы и ключевых социальных и образовательных учреждений города. Также в зоне покрытия базовой станции находятся ряд многоквартирных домов и зона частных домовладений.

В результате технических работ скорость мобильного интернета Т2 в Заинске выросла еще на 26%. По оценке компании, развитие сети в крупных городах республики – это закономерный шаг оператора в ответ на планомерный рост трафика: в Татарстане объемы его потребления увеличились на 10% только за последний год.

Т2 ведет последовательное развитие сети на разных типах территорий в Татарстане – от плотной городской застройки до сельской местности и промышленных зон. Только с начала 2026 года оператор ввел в эксплуатацию десятки базовых станций по всей республике, средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 20%.

Усиление сети Т2 открыло для местных жителей еще более комфортный опыт использования электронных сервисов, онлайн-кинотеатров, образовательных и развлекательных платформ.

Константин Гагаринов, директор казанского филиала Т2:

«В компактных промышленных городах заметны два основных сценария потребления трафика. Это бизнес-активность, к которой можно отнести цифровую трансформацию экономики, а также повседневные привычки клиентов – от общения с близкими до заказа такси. В обоих случаях мы видим рост использования данных, что объясняется самым пиком делового сезона. Новая базовая станция в Заинске даст сети высокий запас емкости и откроет новые возможности для абонентов».

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