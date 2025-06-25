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Священник рассказал, почему адские муки будут вечными

Некоторые считают, что страдания в аду не продл...

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Некоторые считают, что страдания в аду не продлятся вечно. Однако святые отцы христианской церкви уверены: мучения грешников не имеют конца — хотя это понятие отличается от привычного представления о времени. Об этом рассказал священник.

Он пояснил, что слова «долго» и «коротко» относятся только к земной жизни. Вечность, в которой пребывает Бог, не подчиняется времени — это особое состояние, где минуты и годы не имеют значения.

Священнослужитель напомнил, что по Новому Завету и письмам апостола Петра христианам предназначено соединиться с Божественной природой. Именно для этого Бог стал человеком и призвал людей следовать за Ним. В этом, по его словам, заключается смысл жизни верующего.

Он также подчеркнул, что каждый сам делает выбор — быть с Богом или отвернуться от Него. Все поступки человека отражают этот выбор.

Игумен Лука, чьи слова приводит канал «Святые места», отметил: главная боль адских мучений не только в их бесконечности, но и в разлуке с Богом. Это, как он объяснил, прямой результат того, как человек распорядился своей свободой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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