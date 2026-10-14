Священник объяснил, считается ли предохранение в браке грехом

Вопрос использования контрацепции нередко вызывает разногласия среди православных супругов. Некоторые верующие опасаются, что отказ от зачатия при сохранении супружеской близости противоречит религиозным правилам. Протоиерей Андрей Ткачев высказал свою позицию по этой теме, уделив особое внимание взаимопониманию между мужем и женой. Его разъяснения приводит дзен-канал «Смотри в себя».

По мнению Ткачева, супругам не следует автоматически считать себя виновными перед Богом только потому, что они продолжают интимную жизнь, но в определенный период не планируют рождение ребенка. Священнослужитель обратил внимание на обстоятельства, при которых женщина пока не готова к беременности. Причины такого решения могут быть различными, однако мужу необходимо учитывать ее состояние и отношение к возможному пополнению семьи.

Протоиерей подчеркнул, что семейные отношения должны строиться на любви и уважении. Если супруги по-разному смотрят на вопрос рождения детей, им важно искать взаимопонимание, а не превращать обсуждение беременности в источник постоянных конфликтов.

Отдельно Ткачев затронул тему покаяния. Он высказал мнение, что мужчине не стоит многократно возвращаться на исповеди к одному и тому же вопросу, если тот связан с обстоятельствами супружеской жизни. Священник пояснил, что духовная практика не должна превращаться в бесконечное самообвинение. По его убеждению, верующему человеку необходимо прежде всего осознавать реальные нравственные проступки и стремиться исправлять собственное поведение. При этом протоиерей не призывал полностью отказываться от обсуждения семейных вопросов с духовником. Основной смысл его ответа заключался в том, что чувство вины не должно становиться постоянным спутником супружеских отношений.