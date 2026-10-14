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Священник Новицкий объяснил, как верующим подготовиться к концу света

Служба новостей Автор статьи
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Разговоры о конце света нередко сопровождаются тревожными предсказаниями и попытками определить дату последних событий в истории человечества. Однако в православном понимании гораздо важнее не время наступления Страшного суда, а духовное состояние самого человека. Протоиерей Владимир Новицкий объяснил, как верующим следует готовиться к этому событию и почему страх не должен становиться главным мотивом религиозной жизни. Его рассуждения приводит ИА ЕЛЬ.

Что произойдет с человеком на Страшном суде

Священнослужитель обратился к духовному наследию святителя Феофана Затворника, который уделял особое внимание ответственности человека за прожитую жизнь. Согласно изложенному им пониманию христианского учения, на Божьем суде откроются не только совершенные поступки, но и сокровенные мысли, намерения и произнесенные слова.

Подобная перспектива способна вызывать беспокойство, поскольку человек осознает собственные ошибки и несовершенства. Однако Новицкий предложил рассматривать этот вопрос не исключительно через ожидание наказания.

Протоиерей напомнил, что центральное место в христианстве занимает представление о спасении, возможность которого открылась людям благодаря Иисусу Христу. Поэтому размышления о последнем суде должны побуждать верующих к переосмыслению собственной жизни, а не к постоянному страху.

Почему священник призвал помнить о Божьей помощи

По словам Новицкого, христианское учение рассматривает жертву Христа на Голгофе как величайшее проявление Божественной любви к человечеству. Через крестную смерть и воскресение Спасителя верующим открылась возможность освобождения от власти греха и смерти.

Священник подчеркнул, что человек не остается один на пути духовного совершенствования. Согласно православному вероучению, Господь поддерживает людей Своей благодатью, которая помогает преодолевать внутренние слабости и стремиться к нравственному изменению.

Именно поэтому протоиерей призвал воспринимать веру не как непрерывное ожидание грядущих испытаний, а как возможность приблизиться к Богу. Он отметил, что необходимые духовные средства уже доступны человеку, однако их значение раскрывается через личное участие в религиозной жизни.

Как православным готовиться к концу света

Главным условием духовной подготовки Новицкий назвал принятие Божьего дара и стремление изменить собственное мировоззрение. В христианской традиции этот процесс связан с покаянием, которое предполагает не только признание совершенных ошибок, но и внутреннее обновление человека.

Священнослужитель объяснил, что покаяние означает глубокую перемену мышления, отношения к окружающим и собственным поступкам. Речь идет о постепенном отказе от прежних нравственных заблуждений и стремлении жить в соответствии с христианскими заповедями.

Такое преображение, по мнению протоиерея, позволяет человеку осознанно участвовать в духовной жизни и принимать ту помощь, которую, согласно вероучению, Господь предоставляет каждому.

При этом в приведенных рассуждениях Новицкий не называл конкретных дат наступления конца света и не перечислял события, по которым можно было бы определить его приближение. Основное внимание священник сосредоточил на личной ответственности верующего, покаянии и доверии Богу.

Таким образом, подготовка к Страшному суду в изложении протоиерея заключается прежде всего в духовной работе над собой. Вместо поисков пугающих предзнаменований он предложил верующим задуматься о собственных поступках, укреплении веры и изменении жизни.

Источник: ИА ЕЛЬ.

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