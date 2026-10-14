Не у нас

Ученые выяснили, почему одинаковые блюда помогают худеть быстрее

Служба новостей Автор статьи
Исследование американских специалистов показало...

Про Казань

Подписаться на Дзен.канал

Американские исследователи обнаружили связь между разнообразием повседневного питания и результатами похудения. Оказалось, что люди, которые регулярно выбирают знакомые блюда и придерживаются относительно постоянного меню, могут терять больше лишних килограммов. Результаты научной работы опубликованы в журнале Health Psychology.

Как привычное меню влияет на снижение веса

Специалисты Орегонского исследовательского института под руководством Шарлотты Хагерман проанализировали пищевое поведение 112 добровольцев с избыточной массой тела. В ходе наблюдения участники записывали сведения о съеденных продуктах в специальное приложение и ежедневно контролировали вес с помощью электронных весов.

Сопоставление полученных данных позволило выявить определенную закономерность. Добровольцы, которые реже экспериментировали с повседневным меню и чаще употребляли привычные продукты, в среднем уменьшили массу тела на 5,9%. Среди участников, предпочитавших регулярно менять блюда, снижение веса составило приблизительно 4,3%.

Таким образом, разница между двумя группами достигла 1,6 процентного пункта. При этом исследователи установили статистическую связь, а не доказали, что именно повторение одних и тех же блюд непосредственно вызывает более быстрое похудение.

Почему количество калорий остается важным

Помимо разнообразия продуктов, ученые изучили влияние энергетической ценности рациона. Анализ показал, что увеличение ежедневного потребления пищи на каждые 100 килокалорий сопровождалось уменьшением показателя снижения массы тела примерно на 0,6 процентного пункта.

Авторы работы предположили, что устойчивые пищевые привычки могут облегчать соблюдение выбранного режима. Когда человеку не приходится ежедневно принимать множество решений относительно завтрака, обеда и ужина, придерживаться запланированного питания становится проще.

Шарлотта Хагерман отметила, что формирование здорового рациона требует регулярных усилий. Повторяющиеся действия постепенно становятся привычными, благодаря чему выбор продуктов может требовать меньше сознательного контроля.

Вместе с тем полученные результаты не означают, что для похудения необходимо полностью отказаться от разнообразной пищи. Полноценное питание должно обеспечивать организм белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами. Исследование указывает прежде всего на возможную пользу стабильного режима питания и предсказуемого меню при контроле массы тела.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

Священник Головин назвал четыре главных смертных греха

Интересное в Казани

8 часов назад

Почему импланты подходят не всем: казанский хирург рассказал о способах коррекции груди

чистогряд гербицид

Технологии

день назад

Смартфон подключился к Wi-Fi, но интернет не работает: какую настройку стоит проверить первой

Интересное в Казани

2 дня назад

«А сколько осталось до зарплаты?»: как в Казани устроить гастрономическое путешествие без перелётов

перманентный макияж сосков в Москве

Не у нас

15 часов назад

Перечислены 6 признаков возможной остановки сердца

Кулинария

20 часов назад

Вместо привычного борща варю венгерский гуляш-суп: столько мяса, картошки и ароматной паприки, что второе блюдо уже не требуется

Кулинария

11 часов назад

Больше не леплю обычные котлеты: делаю мясные «гнёзда» с сочной начинкой под сырной шапкой — выглядят как праздничное блюдо

Кулинария

день назад

Котлеты получаются резиновыми даже из дорогого фарша: хозяйки сами портят сочность одним привычным действием ещё до жарки

Кулинария

6 часов назад

Курица в сливочном соусе с вялеными томатами получила название «Выходи за меня»: готовлю знаменитую «Марри ми» — мясо получается нежнейшим
Новости Казани
3 часа назад

Казанцы могут пожаловаться на курьеров через новый чат-бот

В Казани начал работать чат-бот для жалоб на не...

Новости Татарстана

38 минут назад

Олимпиада «Безопасные дороги» собрала почти 110 тысяч школьников Татарстана

Интересное в Казани

3 часа назад

Школа без лишней гонки: как сохранить качество обучения и оставить время на жизнь

Кулинария

2 часа назад

Обычную курицу превращаю в чкмерули: чесночный соус такой ароматный, что хочется собрать его хлебом до последней капли

Новости Татарстана

3 часа назад

Госархив Татарстана приостановит доставку бумажных документов с 1 декабря
За девять месяцев аферисты выманили у татарстан...
Новости Татарстана
4 часа назад

За девять месяцев аферисты выманили у татарстанцев 3,7 млрд рублей

Интересно

4 часа назад

Мини погрузчики: виды, назначение и особенности выбора

Кулинария

4 часа назад

Оливье и крабовый оставляю для других праздников: рцепт сытного салата «Тбилиси» без майонеза

Не у нас

5 часов назад

Куртку Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на торги за 10 млн долларов
За что стоит платить, а за что — нет: какие опц...
Интересное в Казани
5 дней назад

За что стоит платить, а за что — нет: какие опции автомобиля реально нужны для казанской зимы