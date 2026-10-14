Ученые выяснили, почему одинаковые блюда помогают худеть быстрее

Американские исследователи обнаружили связь между разнообразием повседневного питания и результатами похудения. Оказалось, что люди, которые регулярно выбирают знакомые блюда и придерживаются относительно постоянного меню, могут терять больше лишних килограммов. Результаты научной работы опубликованы в журнале Health Psychology.

Как привычное меню влияет на снижение веса

Специалисты Орегонского исследовательского института под руководством Шарлотты Хагерман проанализировали пищевое поведение 112 добровольцев с избыточной массой тела. В ходе наблюдения участники записывали сведения о съеденных продуктах в специальное приложение и ежедневно контролировали вес с помощью электронных весов.

Сопоставление полученных данных позволило выявить определенную закономерность. Добровольцы, которые реже экспериментировали с повседневным меню и чаще употребляли привычные продукты, в среднем уменьшили массу тела на 5,9%. Среди участников, предпочитавших регулярно менять блюда, снижение веса составило приблизительно 4,3%.

Таким образом, разница между двумя группами достигла 1,6 процентного пункта. При этом исследователи установили статистическую связь, а не доказали, что именно повторение одних и тех же блюд непосредственно вызывает более быстрое похудение.

Почему количество калорий остается важным

Помимо разнообразия продуктов, ученые изучили влияние энергетической ценности рациона. Анализ показал, что увеличение ежедневного потребления пищи на каждые 100 килокалорий сопровождалось уменьшением показателя снижения массы тела примерно на 0,6 процентного пункта.

Авторы работы предположили, что устойчивые пищевые привычки могут облегчать соблюдение выбранного режима. Когда человеку не приходится ежедневно принимать множество решений относительно завтрака, обеда и ужина, придерживаться запланированного питания становится проще.

Шарлотта Хагерман отметила, что формирование здорового рациона требует регулярных усилий. Повторяющиеся действия постепенно становятся привычными, благодаря чему выбор продуктов может требовать меньше сознательного контроля.

Вместе с тем полученные результаты не означают, что для похудения необходимо полностью отказаться от разнообразной пищи. Полноценное питание должно обеспечивать организм белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами. Исследование указывает прежде всего на возможную пользу стабильного режима питания и предсказуемого меню при контроле массы тела.