Священник раскрыл неожиданную причину неодобрения пирсинга в православии

Привычные сегодня украшения тела имеют историю, которая вызывает вопросы у представителей Русской православной церкви. Священник Дмитрий Березин рассказал, почему некоторые виды пирсинга не одобряются духовенством и какое отношение к современным модным тенденциям имеют древние религиозные обычаи. Его объяснения приводит издание «Абзац».

Почему церковь настороженно относится к пирсингу

По словам священнослужителя, традиция прокалывать различные части тела существовала задолго до появления современных украшений. В древности подобные действия могли иметь не только эстетическое, но и религиозное значение.

Березин обратил внимание на то, что в отдельных языческих культурах изменение внешности сопровождало обрядовые практики. Некоторые из них были связаны с поклонением божествам и жертвоприношениями, включая человеческие.

Именно с таким историческим контекстом священник связывает осторожное отношение православной традиции к пирсингу и татуировкам. При этом он признает, что современные люди обычно делают проколы ради украшения внешности, а не для участия в религиозных ритуалах.

Что говорится об украшениях тела в Библии

Объясняя свою позицию, Березин обратился к ветхозаветным предписаниям. Священнослужитель напомнил, что в древних религиозных текстах встречаются ограничения, касающиеся определенных способов изменения тела.

В частности, в книге Левит содержится запрет на нанесение надрезов на тело ради умерших и наколотых письмен. Эти положения традиционно рассматриваются в контексте разграничения религиозных обычаев древнего Израиля и окружающих народов.

Однако прямого универсального запрета на любые серьги и проколы тела этот текст не устанавливает. В других библейских эпизодах украшения, включая серьги, упоминаются без однозначного осуждения.

Поэтому отношение к современному пирсингу может зависеть от его назначения, обстоятельств и взглядов конкретного священнослужителя. Высказывания Березина отражают его позицию по этому вопросу.

Можно ли посещать церковь с пирсингом

Священник отдельно подчеркнул, что наличие украшений не должно становиться препятствием для посещения православного храма. Человек может прийти на богослужение независимо от своего внешнего вида и прежнего образа жизни.

По мнению Березина, у каждого прихожанина существует собственная история обращения к вере. Поэтому серьга или другой прокол сами по себе не дают оснований отказывать человеку в возможности присутствовать в церкви.

Вместе с тем священнослужитель считает, что после начала осознанной церковной жизни верующему желательно пересмотреть отношение к подобным украшениям. Он рекомендовал отказаться от пирсинга, связывая этот совет с представлениями о духовном преображении человека.

Таким образом, Березин не призывает отстранять обладателей пирсинга от религиозной жизни, но советует православным христианам внимательнее относиться к традициям, связанным с изменением внешности.