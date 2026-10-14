Олимпиада «Безопасные дороги» собрала почти 110 тысяч школьников Татарстана

К всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» уже подключились почти 110 тысяч татарстанских школьников — точнее, 109 807 учащихся. Задания разместили на образовательной платформе Учи.ру. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Проект реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проверка знаний продлится до 25 октября 2026 года, так что число участников из Татарстана еще вырастет.

Начальник управления автомобильных дорог Минтранса РТ Олег Казеннов назвал олимпиаду важным шагом в формировании у детей культуры безопасного поведения на дорогах. По его словам, подобные проекты помогают школьникам лучше ориентироваться в дорожной обстановке и уверенно применять правила дорожного движения. Кроме того, они способствуют снижению рисков для юных участников движения.

Программа охватывает ключевые аспекты дорожной безопасности: правила перехода проезжей части, использование световозвращающих элементов, безопасное управление средствами индивидуальной мобильности, а также распознавание и толкование дорожных знаков.