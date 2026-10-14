Госархив Татарстана приостановит доставку бумажных документов с 1 декабря

С 1 декабря 2026 года по 15 января 2027 года Государственный архив Республики Татарстан приостановит доставку бумаг из хранилища в читальный зал. Об этом сообщили в пресс-службе Госархива. Ограничение затронет только оригиналы документов.

Тем, кому нужны бумажные оригиналы, советуют оформить заказ до 1 декабря. Те материалы, которые уже заказаны, останутся в читальном зале на весь период ограничений — с ними можно будет работать в привычном режиме. Новые заявки на доставку документов из хранилища в это время принимать не станут.

Электронные копии оцифрованных документов по-прежнему доступны на компьютерах читального зала. Он находится в Казани на улице 8 Марта, 5а. График работы не меняется: понедельник–среда с 8:30 до 17:30, четверг с 9:00 до 20:00, пятница с 8:30 до 16:00. Обед длится с 12:00 до 12:45. Последняя пятница месяца объявлена санитарным днем.

Посетителей просят заранее планировать визиты и заказывать нужные документы до начала ограничений.