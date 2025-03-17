Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Рыбаки выловили нечто в Марианской впадине

Недавний рыболовный рейс в окрестностях впадины...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

В Тихом океане скрывается самая глубокая точка Земли — Марианская впадина. В её самой глубокой части, Челленджер Дип, глубина достигает 10 994 метров, что превосходит высоту Эвереста. Этот таинственный мир, погружённый в вечную тьму, остаётся одной из наименее изученных областей планеты, вызывая огромный интерес у исследователей.

Недавний рыболовный рейс в окрестностях впадины привёл к неожиданному открытию. В сети моряков попало странное существо, удивившее даже самых опытных рыбаков. В свете судовых фонарей они заметили его полупрозрачное тело, покрытое сложными узорами, и светящиеся элементы, создающие мистическое свечение. Длина создания составляла около трёх футов, а удлинённые плавники плавно двигались в воде. Огромные глаза указывали на его приспособленность к жизни в полной темноте.

Ученые тщательно изучили находку и обнаружили у неё особенности, нехарактерные для известных видов. Проведённый ДНК-анализ пока не позволил точно классифицировать существо, поскольку данных о глубоководных организмах всё ещё недостаточно. Загадка нового обитателя океанских глубин остаётся нерешённой, а исследование продолжается, сообщает КОСМОС.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

13 часов назад

Возбуждено уголовное дело из-за плохой транспортной доступности в Константиновке

Не у нас

день назад

Ученые выяснили насколько высока вероятность уничтожение человечества из-за ИИ

травить насекомых в квартире

Не у нас

2 часа назад

Стало известно, как «безопасное» лекарство искалечило тысячи детей

Интересное в Казани

3 дня назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025

машинная стяжка пола в Москве

Не у нас

день назад

К 2030 году выращивать зубы станет возможным

Не у нас

4 часа назад

Эксперт Гутыро рассказала о 2 способах защиты приватности в Сети

Не у нас

15 часов назад

ИИ выдумывает ответы на вопросы пользователей

Новости Казани

день назад

Жители недовольны: в Казани построят 5 мусороперерабатывающих комплекса
Лонгриды
2 дня назад

Аномальная жара и затопленные дороги: чем опасна весна 2025 года в Татарстане?

Весна 2025 года принесла неожиданные последстви...

Новости Татарстана

10 минут назад

Кошельки Татарстана в опасности: мошенники придумали еще один способ обмана

Не у нас

30 минут назад

Ozon начал продавать подержанные автомобили

Не у нас

45 минут назад

В Турции нашли обмороженного сотрудника аэропорта в багажном отсеке

Не у нас

55 минут назад

Рыбаки выловили нечто в Марианской впадине
В Татарстане 17 марта ожидается до +5 градусов
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане 17 марта ожидается до +5 градусов

Новости Татарстана

час назад

Казанские команды подрались на первенстве РФ по хоккею

Новости Татарстана

час назад

Муфтий РТ ответил, может ли женщина поститься без согласия мужа

Новости Казани

2 часа назад

В Казани после сдачи биометрии можно получить кешбэк на проезд в метро
Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки по кредитной карте