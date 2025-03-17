Рыбаки выловили нечто в Марианской впадине

В Тихом океане скрывается самая глубокая точка Земли — Марианская впадина. В её самой глубокой части, Челленджер Дип, глубина достигает 10 994 метров, что превосходит высоту Эвереста. Этот таинственный мир, погружённый в вечную тьму, остаётся одной из наименее изученных областей планеты, вызывая огромный интерес у исследователей.

Недавний рыболовный рейс в окрестностях впадины привёл к неожиданному открытию. В сети моряков попало странное существо, удивившее даже самых опытных рыбаков. В свете судовых фонарей они заметили его полупрозрачное тело, покрытое сложными узорами, и светящиеся элементы, создающие мистическое свечение. Длина создания составляла около трёх футов, а удлинённые плавники плавно двигались в воде. Огромные глаза указывали на его приспособленность к жизни в полной темноте.

Ученые тщательно изучили находку и обнаружили у неё особенности, нехарактерные для известных видов. Проведённый ДНК-анализ пока не позволил точно классифицировать существо, поскольку данных о глубоководных организмах всё ещё недостаточно. Загадка нового обитателя океанских глубин остаётся нерешённой, а исследование продолжается, сообщает КОСМОС.