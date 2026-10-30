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Neuralink Маска готовит устройство Blindsight для незрячих людей

Служба новостей Автор статьи
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Компания Neuralink разработала устройство Blindsight, которое, по заявлению Илона Маска, должно помочь вернуть зрение людям с полной слепотой, в том числе тем, кто никогда не видел. Предприниматель сообщил, что разработка прошла инженерный этап и теперь ожидает одобрения регулирующих ведомств.

Маск также рассказал о перспективах другого проекта компании — Telepathy. Это устройство призвано позволить человеку взаимодействовать с компьютерами и другими людьми посредством мысленных команд. В будущем пропускная способность такого интерфейса, по прогнозу бизнесмена, может превысить возможности обычной речи и печати.

Отдельно предприниматель прокомментировал вопрос отца девочки, страдающей эпилепсией. Он указал, что некоторые существующие устройства способны помогать при определенных типах заболевания, несмотря на ограничения их функциональности.

При этом заявление о готовности Blindsight не означает, что технология уже получила разрешение на применение или доказала эффективность в клинической практике, сообщает "Самара Онлайн 24".

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