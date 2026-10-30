Новая российская система ИИ научилась самостоятельно доказывать теоремы

Платформа LongTails, разработанная российскими исследователями, способна самостоятельно ставить задачи математической оптимизации, выбирать методы решения и формально доказывать полученные результаты. Над проектом работали специалисты Института AIRI и студент из Вьетнама Куок Вьет.

Система уже проанализировала около 100 теорем. В 50 случаях она подтвердила, что алгоритмы могут оказаться быстрее и точнее прежних оценок ученых. Еще 35 результатов исследователи намерены представить в отдельных научных статьях. В среднем на доказательство одной теоремы у ИИ уходит от трех до семи часов.

По словам руководителя научной группы AIRI Александра Тюрина, за несколько дней агент смог доказать больше результатов, чем ученый получил за всю свою карьеру. Теперь команда планирует повышать сложность задач и оценивать, насколько найденные алгоритмы полезны на практике.

При этом эксперты указывают на риски. Если задача сформулирована неверно, система может выдать математически безупречное доказательство ошибочного утверждения. Также результат может быть труден для понимания и применения человеком. Поэтому ответственность за постановку задачи и интерпретацию доказательства остается на исследователе.

Специалисты ожидают, что ИИ будет выполнять значительную часть вычислительной и рутинной работы, освобождая ученым время для более сложных исследований. Однако определять научную ценность задач, объяснять полученные результаты и создавать новые подходы по-прежнему придется людям. В обучении математиков также важно сохранять самостоятельную практику доказательств, чтобы зависимость от ИИ не мешала развитию исследовательских навыков.

Таким образом, LongTails рассматривают прежде всего как инструмент для ученых, а не замену математиков. Работа с такими системами потребует от специалистов умения правильно формулировать запросы и критически проверять результаты, сообщает "Самара Онлайн 24".