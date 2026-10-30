В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов. Синоптики присвоили региону четвертый класс опасности, сообщили в Гидрометцентре.

Предупреждение действует с 31 октября по 4 ноября. В этот период сохраняется угроза возникновения лесных пожаров.

Ранее метеорологи дали прогноз на предстоящую зиму. Снежный покров в республике установится 18-19 ноября, а устойчивая зима наступит, когда температура опустится ниже -5 градусов. При этом ноябрь ожидается теплее климатической нормы на один градус.

Октябрь, по предварительным данным, может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в республике.