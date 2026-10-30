Новости Татарстана

Казанское «Динамо – Ак Барс» в 24-й раз завоевало золото чемпионата России

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Казанский клуб «Динамо – Ак Барс» вновь доказал свое превосходство на отечественной арене, став 24-кратным чемпионом России по хоккею на траве. Помимо золотых медалей национального первенства, команда также пополнила свою коллекцию Кубком и Суперкубком страны.

Победный сезон для динамовцев выдался триумфальным: они не только подтвердили статус сильнейшей команды страны, но и сделали это в юбилейный для себя раз. Успех клуба не остался без внимания руководства республики.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил спортсменов и тренерский штаб с блестящим достижением. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес наставников, для которых этот успех стал отличным подарком к профессиональному празднику — Дню тренера.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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