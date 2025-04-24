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Океанологи рассказали, что Гольфстрим стремительно замедляется

Результаты климатического моделирования подтвер...

pixabay

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Недавнее исследование показало, что океанская циркуляция, включая Гольфстрим, находится на рекордно низком уровне, что не происходило на протяжении тысячелетий. Причиной этого явления стали особенности морских течений в Атлантике, а также изменения плотности воды.

Климатические изменения ускоряют таяние ледников, что приводит к поступлению большого объема пресной воды в океан. Это снижает плотность верхних слоев воды и нарушает циркуляцию.

Результаты климатического моделирования подтверждают, что глобальное потепление связано с ослаблением Гольфстрима. Первое значительное ослабление было зафиксировано примерно в 1850 году, затем это повторилось в 1950-х, и сейчас ситуация снова повторяется.

Океанологи отметили, что Гольфстрим действует как гигантская транспортная лента, которая переносит теплые воды с экватора на север и возвращает холодные и менее соленые воды на юг. Любые изменения в этой системе могут оказать значительное влияние на климат соседних континентов.

Эксперты также предупредили, что если глобальное потепление продолжится, ослабление Гольфстрима будет усиливаться. Прогнозы последних климатических моделей предсказывают, что к 2100 году ослабление системы может составить от 34 до 45 процентов, пишет МедиаПоток со ссылкой на журнал Nature Geoscience.

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