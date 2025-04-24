Океанологи рассказали, что Гольфстрим стремительно замедляется

Недавнее исследование показало, что океанская циркуляция, включая Гольфстрим, находится на рекордно низком уровне, что не происходило на протяжении тысячелетий. Причиной этого явления стали особенности морских течений в Атлантике, а также изменения плотности воды.

Климатические изменения ускоряют таяние ледников, что приводит к поступлению большого объема пресной воды в океан. Это снижает плотность верхних слоев воды и нарушает циркуляцию.

Результаты климатического моделирования подтверждают, что глобальное потепление связано с ослаблением Гольфстрима. Первое значительное ослабление было зафиксировано примерно в 1850 году, затем это повторилось в 1950-х, и сейчас ситуация снова повторяется.

Океанологи отметили, что Гольфстрим действует как гигантская транспортная лента, которая переносит теплые воды с экватора на север и возвращает холодные и менее соленые воды на юг. Любые изменения в этой системе могут оказать значительное влияние на климат соседних континентов.

Эксперты также предупредили, что если глобальное потепление продолжится, ослабление Гольфстрима будет усиливаться. Прогнозы последних климатических моделей предсказывают, что к 2100 году ослабление системы может составить от 34 до 45 процентов, пишет МедиаПоток со ссылкой на журнал Nature Geoscience.