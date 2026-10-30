Оскорбивший народы Средней Азии житель Челнов заплатит штраф
Житель Набережных Челнов привлечен к административной ответственности за оскорбительный комментарий в соцсети. Мужчина оставил под объявлением о сдаче квартиры иностранцам высказывания с презрительными обозначениями представителей народов Средней Азии, выразив недовольство тем, что услуга предлагается гражданам соседних республик.
Эксперты Казанского федерального университета провели лексико-семантический анализ и подтвердили, что использованные слова носят оскорбительный характер. Заключение специалистов кафедры русского языка и прикладной лингвистики легло в основу разбирательства.
В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Городской суд квалифицировал его действия по статье о возбуждении ненависти и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец