Новости Казани

Оскорбивший народы Средней Азии житель Челнов заплатит штраф

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Житель Набережных Челнов привлечен к административной ответственности за оскорбительный комментарий в соцсети. Мужчина оставил под объявлением о сдаче квартиры иностранцам высказывания с презрительными обозначениями представителей народов Средней Азии, выразив недовольство тем, что услуга предлагается гражданам соседних республик.

Эксперты Казанского федерального университета провели лексико-семантический анализ и подтвердили, что использованные слова носят оскорбительный характер. Заключение специалистов кафедры русского языка и прикладной лингвистики легло в основу разбирательства.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Городской суд квалифицировал его действия по статье о возбуждении ненависти и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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