Казанские хирурги восстановили руку подростка после падения с велосипеда

В Детской республиканской клинической больнице провели сложную операцию 12-летнему пациенту, который серьезно повредил кисть при падении с велосипеда. Травма оказалась настолько тяжелой, что затронула срединный и локтевой нервы, а также сухожилия, отвечающие за сгибание пальцев.

Из-за значительного повреждения тканей сшить нервные волокна напрямую было невозможно. Тогда хирурги отделения травматологии и ортопедии №1 применили метод аутонервной пластики: взяли собственный чувствительный нерв с нижней конечности пациента и использовали его для замещения поврежденных участков.

Операция прошла успешно, сообщили в ДРКБ. Однако впереди у подростка длительный период реабилитации, чтобы восстановить функцию кисти в полном объеме.