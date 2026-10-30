Новости Казани

Казанские хирурги восстановили руку подростка после падения с велосипеда

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Детской республиканской клинической больнице провели сложную операцию 12-летнему пациенту, который серьезно повредил кисть при падении с велосипеда. Травма оказалась настолько тяжелой, что затронула срединный и локтевой нервы, а также сухожилия, отвечающие за сгибание пальцев.

Из-за значительного повреждения тканей сшить нервные волокна напрямую было невозможно. Тогда хирурги отделения травматологии и ортопедии №1 применили метод аутонервной пластики: взяли собственный чувствительный нерв с нижней конечности пациента и использовали его для замещения поврежденных участков.

Операция прошла успешно, сообщили в ДРКБ. Однако впереди у подростка длительный период реабилитации, чтобы восстановить функцию кисти в полном объеме.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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