Большунов вошел в предварительный список участников первых этапов Кубка мира

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оказался в предварительном списке российских лыжников, которые могут выступить на первых этапах Кубка мира сезона 2026/2027. Решение о включении спортсмена принял тренерский совет Федерации лыжного спорта и сноуборда России. Однако для участия в международных соревнованиях ему необходимо получить нейтральный статус. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на федерацию.

Помимо Большунова, тренеры заранее определили еще семерых спортсменов, которым не потребуется проходить дополнительный отбор внутри страны.

В мужской части предварительного состава значатся Сергей Ардашев, Савелий Коростелев и Александр Терентьев.

Среди женщин в список вошли Наталья Терентьева, Вероника Степанова, Алина Пеклецова и Алена Баранова.

Таким образом, тренерский совет выбрал восемь лыжников, которых готов направить на международные старты при выполнении необходимых условий допуска.

Основным требованием остается получение разрешения на выступление в нейтральном статусе от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

По имеющимся данным, такое разрешение уже получили Савелий Коростелев, Наталья Терентьева и Алина Пеклецова.

Вопрос об участии Александра Большунова и остальных спортсменов, которым нейтральный статус пока не предоставлен, остается открытым.

При этом окончательная заявка российской команды будет значительно шире предварительного списка.

Всего федерация рассчитывает включить в нее 20 участников: десять мужчин и десять женщин.

Оставшиеся места распределят по результатам отборочных соревнований в Ханты-Мансийске. Спортсменам предстоит выступить на турнире «Югория. Первый снег», запланированном на 10 и 11 ноября.

В первый день состоятся гонки на дистанции десять километров классическим стилем. На следующий день участники преодолеют аналогичное расстояние свободным стилем.

По итогам этих стартов тренерский штаб определит остальных кандидатов на участие в международных соревнованиях.

Первый этап Кубка мира сезона 2026/2027 пройдет в финской Руке с 27 по 29 ноября.

Затем лыжники отправятся в Норвегию, где с 4 по 6 декабря состоится второй этап соревнований. Его примет город Тронхейм.

Для Большунова включение в предварительную заявку означает возможность выступить на международной арене без дополнительного внутреннего отбора.

Однако само решение тренерского совета не гарантирует его появления на старте. Окончательное участие трехкратного олимпийского чемпиона будет зависеть от решения международной федерации о предоставлении нейтрального статуса.

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