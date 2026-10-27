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В Татарстане назвали самых надежных застройщиков: кто получил награду за соблюдение сроков сдачи жилья

Служба новостей Автор статьи
Компания «Суварстроит» победила в номинации «На...

При покупке квартиры в новостройке будущих жильцов волнуют не только планировка, стоимость и расположение дома. Один из главных вопросов — получат ли они ключи вовремя. Ведь от сроков сдачи зависят переезд, ремонт и семейные планы, а любая задержка может обернуться дополнительными расходами.

В Татарстане определили девелоперов, которые наиболее точно соблюдают заявленные сроки строительства. По итогам премии «Формула доверия» от «Авито Недвижимости» победителем в номинации «Надёжный застройщик» стала компания «Суварстроит».

Как выбирали победителей

В основе премии — скоринговая модель, учитывающая опыт выбора новостроек 40 млн пользователей платформы. Организаторы анализировали отзывы жителей, звонки в отделы продаж и данные о соблюдении сроков сдачи объектов.

Всего награды получили 55 девелоперов и 63 жилых комплекса из девяти регионов России. Победителей определили в 12 номинациях.

Теперь отмеченные застройщики получат специальный цифровой бейдж «Формула доверия». Он появится на страницах компаний, в карточках жилых комплексов и отдельных квартир на «Авито Недвижимости», чтобы покупатели могли учитывать результаты премии при выборе жилья.

Какие объекты «Суварстроит» сдаёт в 2026 году

В этом году ключи от квартир уже получили жители ЖК «Отражение». До конца декабря девелопер планирует передать квартиры покупателям третьей очереди ЖК «Станция Спортивная».

Параллельно продолжается развитие инфраструктуры жилых комплексов. К концу 2026 года запланировано открытие нового торгового центра в ЖК «Южный парк», а в первом квартале 2027 года — сдача ЖК «Батталовский. Том I. О любви».

Компания «Суварстроит» работает на рынке недвижимости Татарстана 27 лет. Сегодня девелопер развивает жилые проекты, в том числе в микрорайонах «Волжские просторы» и «Суварово».

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