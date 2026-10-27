При покупке квартиры в новостройке будущих жильцов волнуют не только планировка, стоимость и расположение дома. Один из главных вопросов — получат ли они ключи вовремя. Ведь от сроков сдачи зависят переезд, ремонт и семейные планы, а любая задержка может обернуться дополнительными расходами.

В Татарстане определили девелоперов, которые наиболее точно соблюдают заявленные сроки строительства. По итогам премии «Формула доверия» от «Авито Недвижимости» победителем в номинации «Надёжный застройщик» стала компания «Суварстроит».

Как выбирали победителей

В основе премии — скоринговая модель, учитывающая опыт выбора новостроек 40 млн пользователей платформы. Организаторы анализировали отзывы жителей, звонки в отделы продаж и данные о соблюдении сроков сдачи объектов.

Всего награды получили 55 девелоперов и 63 жилых комплекса из девяти регионов России. Победителей определили в 12 номинациях.

Теперь отмеченные застройщики получат специальный цифровой бейдж «Формула доверия». Он появится на страницах компаний, в карточках жилых комплексов и отдельных квартир на «Авито Недвижимости», чтобы покупатели могли учитывать результаты премии при выборе жилья.

Какие объекты «Суварстроит» сдаёт в 2026 году

В этом году ключи от квартир уже получили жители ЖК «Отражение». До конца декабря девелопер планирует передать квартиры покупателям третьей очереди ЖК «Станция Спортивная».

Параллельно продолжается развитие инфраструктуры жилых комплексов. К концу 2026 года запланировано открытие нового торгового центра в ЖК «Южный парк», а в первом квартале 2027 года — сдача ЖК «Батталовский. Том I. О любви».

Компания «Суварстроит» работает на рынке недвижимости Татарстана 27 лет. Сегодня девелопер развивает жилые проекты, в том числе в микрорайонах «Волжские просторы» и «Суварово».

Суварстроит, Суварстроит Казань, надежный застройщик Татарстана, надежные застройщики Казани, лучшие застройщики Казани, рейтинг застройщиков Казани, застройщики Татарстана, премия Формула доверия, Формула доверия Авито, Авито Недвижимость, победители премии Формула доверия, соблюдение сроков сдачи новостроек, сроки сдачи ЖК Казань, новостройки Казани 2026, новостройки Казани 2027, ЖК Отражение Казань, ЖК Станция Спортивная, ЖК Южный парк, ЖК Батталовский, Батталовский Том I О любви, сдача квартир Казань, квартиры от застройщика Казань, купить квартиру в Казани, недвижимость Татарстана, рынок новостроек Казани, девелоперы Татарстана