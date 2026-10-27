Ученые нашли связь между уровнем гормонов кошек и хозяев: Прошло исследование

Японские ученые выяснили, что эмоциональное состояние владельцев кошек может быть связано с количеством времени, которое они проводят рядом со своими питомцами. Люди, чаще находившиеся в непосредственной близости от животных, сообщали о большей бодрости и более позитивном настроении. Результаты исследования опубликованы в научном журнале iScience.

Исследование провели специалисты Киотского университета совместно с коллегами из Университета Адзабу. Ученые решили выяснить, какое значение для самочувствия человека имеет не просто наличие домашнего животного, а характер повседневного взаимодействия с ним.

В эксперименте участвовали 19 владельцев и 29 кошек. Наблюдения продолжались один месяц.

Для определения расстояния между людьми и питомцами исследователи использовали специальные беспроводные маячки. Небольшие устройства закрепили на ошейниках животных, что позволило оценивать продолжительность их нахождения рядом с хозяевами.

Одновременно участники заполняли опросники, в которых описывали свое эмоциональное состояние. Полученные ответы ученые сопоставляли с данными о близости человека и кошки.

Результаты показали, что владельцы, проводившие больше времени рядом с животными, чаще отмечали прилив сил и положительные эмоции.

При этом продолжительность совместного проживания не оказалась показателем более позитивного настроения. Более длительное владение кошкой, напротив, было связано с некоторыми отрицательными эмоциональными состояниями.

Исследователи также изучили гормональные показатели участников эксперимента.

Особое внимание специалисты уделили окситоцину, который участвует в формировании социальных связей, и кортизолу, связанному с реакцией организма на стресс.

Для анализа ученые использовали образцы мочи людей и животных. Необходимые образцы удалось получить от 24 кошек, участвовавших в исследовании.

Сопоставление результатов выявило связь между концентрациями окситоцина у питомцев и их владельцев. Если у человека показатель этого гормона был выше, аналогичная тенденция наблюдалась и у его кошки.

Кроме того, повышенный уровень окситоцина у животных сочетался с более низкой концентрацией кортизола у хозяев.

Такие владельцы также сообщали о меньшем количестве отрицательных эмоций.

Примечательно, что эмоциональное состояние людей оказалось теснее связано с концентрацией окситоцина у их питомцев, чем с собственным показателем этого гормона.

Ведущий автор исследования Сахо Такаги считает, что полученные результаты могут отражать особенности эмоциональной привязанности между человеком и кошкой.

По словам исследовательницы, приятные ощущения, возникающие во время общения с питомцем, возможно, связаны с физиологическими процессами, сопровождающими формирование социальных отношений.

Однако ученые подчеркивают, что установленные закономерности не доказывают непосредственного влияния кошек на настроение владельцев.

Не исключено, что более энергичные и эмоционально благополучные люди сами чаще проводят время рядом с животными.

Кроме того, на гормональные показатели человека и питомца могут одновременно воздействовать общие условия проживания.

Авторы исследования намерены продолжить изучение взаимодействия кошек и людей, чтобы точнее определить, какие факторы влияют на эмоциональное состояние владельцев.

Таким образом, научная работа показала связь между повседневной близостью к питомцу, бодростью человека и некоторыми гормональными показателями. Однако утверждать, что присутствие кошки само по себе улучшает настроение, пока преждевременно.

Может быть интересно: