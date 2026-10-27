«ПСЖ» Сафонова выиграл 8 матчей подряд во всех турнирах

Французский «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «Лионом» в восьмом туре национального чемпионата. Встреча завершилась со счетом 2:0, а российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел на поле все 90 минут и не пропустил ни одного мяча. Успех позволил команде Луиса Энрике возглавить турнирную таблицу и продолжить победную серию. Об этом сообщает «Чемпионат».

Матч состоялся 26 октября 2026 года на парижском стадионе «Парк де Пренс». Несмотря на преимущество хозяев, в первой половине встречи зрители не увидели забитых мячей.

«Лион» также создавал опасные моменты. Российский вратарь Матвей Сафонов несколько раз вступал в игру и помог своей команде сохранить равный счет до перерыва.

После возобновления встречи парижане продолжили искать возможности для результативной атаки. Однако открыть счет им удалось только во второй половине тайма.

На 72-й минуте отличился Сенни Маюлю. Футболист отправил мяч в ворота соперника после передачи Мики Годтса и вывел хозяев вперед.

Спустя 12 минут преимущество «ПСЖ» увеличилось. На этот раз результативный удар нанес сам Годтс, которому ассистировал Кентен Нджанту.

Гол на 84-й минуте установил окончательный результат противостояния — 2:0 в пользу парижского клуба.

Для Матвея Сафонова встреча стала еще одним успешным выступлением в нынешнем чемпионате Франции. Российский голкипер отыграл матч полностью и завершил его без пропущенных мячей.

Согласно приведенной статистике, вратарь справился с пятью ударами соперника в створ ворот. Это позволило ему оформить второй матч без пропущенных голов в текущем сезоне французского первенства.

Победа над «Лионом» стала для команды Луиса Энрике восьмой подряд с учетом всех соревнований.

До этого парижане последовательно добивались успеха в матчах против «Барселоны», «Страсбура», «Манчестер Сити», «Ле-Мана», «Марселя», «Бреста» и «Слована».

Таким образом, победная серия «ПСЖ» охватила не только чемпионат Франции, но и встречи в других турнирах.

После восьми туров национального первенства парижане набрали 17 очков и поднялись на первую строчку турнирной таблицы.

«Лион», уступивший в гостях, остался с 14 очками и расположился на пятом месте.

Следующий матч в чемпионате Франции команда Луиса Энрике проведет 30 октября. Парижанам предстоит выездная встреча с «Гавром».

«Лион» продолжит выступление 31 октября домашним поединком против «Анже».

Таким образом, «ПСЖ» укрепил свои позиции в национальном первенстве, а Матвей Сафонов внес вклад в очередную победу команды, сохранив ворота в неприкосновенности.

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