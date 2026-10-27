Рощина назвала главных фавориток в фигурном катании

Российская гимнастка Людмила Рощина, завоевавшая серебряную медаль чемпионата мира 2026 года, рассказала о своем интересе к фигурному катанию. Спортсменка призналась, что следит за выступлениями российских фигуристок, и назвала трех представительниц этого вида спорта, которые нравятся ей больше всего. Об этом сообщает ТАСС в публикации Sport24.

Рощина отметила, что среди ее любимых фигуристок находятся Александра Трусова, Анна Щербакова и Евгения Медведева.

При этом спортсменка уточнила, что преимущественно интересуется выступлениями соотечественниц. За зарубежными участницами соревнований она практически не следит, поэтому выделить кого-либо из иностранных фигуристок не смогла.

Несмотря на увлечение фигурным катанием, Людмила не всегда находит возможность посмотреть соревнования. По ее словам, даже трансляции олимпийского турнира минувшей зимой она видела лишь частично.

Гимнастка объяснила, что некоторые выступления ей удалось посмотреть, а другие пришлось пропустить. При этом интерес к фигурному катанию у нее сохраняется.

Рощина также рассказала о собственном отношении к зимним видам спорта. Хотя ей нравится наблюдать за фигуристками, сама она не стремится заниматься катанием на коньках.

Спортсменка призналась, что лыжи тоже не входят в число ее увлечений. Таким образом, ее интерес к фигурному катанию ограничивается просмотром выступлений, а не личными занятиями на льду.

Напомним, что Людмила Рощина стала серебряным призером чемпионата мира по спортивной гимнастике, проходившего в октябре 2026 года в Роттердаме.

В соревнованиях по индивидуальному многоборью 18-летняя россиянка набрала 55,199 балла и заняла второе место. Победительницей стала представительница США Скай Блейкли, получившая 55,733 балла.

Бронзовую награду завоевала китаянка Кэ Циньцинь с результатом 55,032 балла.

После успешного выступления на мировом первенстве Рощина поделилась спортивными предпочтениями и назвала именно российских фигуристок своими фаворитками.

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