Известный российский саксофонист Игорь Бутман заявил, что отечественные исполнители способны успешно развивать свое творчество даже при ограниченных контактах с европейскими и американскими коллегами. При этом музыкант подчеркнул, что российские артисты не собираются отказываться от международного сотрудничества. Об этом сообщает «Общественная служба новостей» со ссылкой на интервью РИА Новости.

По словам художественного руководителя Московского джазового оркестра, в России существует достаточно возможностей для продолжения профессиональной деятельности. Это позволяет исполнителям создавать новые проекты и выступать перед публикой без обязательного участия зарубежных партнеров.

Бутман считает, что отсутствие тесных творческих связей с Европой и Соединенными Штатами не должно становиться препятствием для развития отечественной музыкальной культуры.

Вместе с тем саксофонист обратил внимание на необходимость сохранения международного общения между артистами.

Он отметил, что иностранные музыканты по-прежнему приезжают в Россию для совместных выступлений и творческой работы. По мнению Бутмана, такие исполнители не поддерживают попытки ограничить присутствие российской культуры на международной сцене.

При этом зарубежные гости, как утверждает музыкант, иногда сталкиваются с негативной реакцией после поездок в Россию.

По его словам, давление может исходить не только от общественности, но и от других представителей музыкального сообщества в странах, где работают приглашенные артисты.

Несмотря на подобные обстоятельства, Бутман считает важным продолжать сотрудничество с иностранными исполнителями, которые готовы участвовать в российских культурных проектах.

Говоря о противодействии попыткам исключить российских артистов из международной культурной жизни, саксофонист провел параллель со спортом.

В качестве примера он упомянул хоккеиста Александра Овечкина. По мнению Бутмана, российские музыканты, как и известный спортсмен, продолжают добиваться результатов вопреки существующим ограничениям и критике.

При этом музыкант резко высказался о происходящем, назвав некоторые действия на Западе «маразмом».

Таким образом, Бутман выступил за продолжение творческой деятельности независимо от внешнеполитических обстоятельств. Он подчеркнул, что российские артисты располагают собственными возможностями для развития, но при этом остаются открытыми к взаимодействию с коллегами из других стран.

Высказывания прозвучали в интервью, приуроченном к юбилею музыканта. 27 октября 2026 года Игорю Бутману исполнилось 65 лет.

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