Наука

Доцент КФУ рассказал о равных шансах чисел в лотерее

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Доцент КФУ Рустем Салимов объяснил, что в честн...

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В честном розыгрыше лотереи у каждого числа одинаковые шансы на выпадение — об этом напомнил доцент Казанского федерального университета Рустем Салимов. Специалист объяснил, что с точки зрения теории вероятностей все номера равноправны, и никакие комбинации не имеют преимущества.

Салимов отметил, что многие игроки ошибочно полагают, будто некоторые числа выпадают чаще других. Однако при корректно организованном розыгрыше вероятность появления любого номера одинакова, независимо от предыдущих тиражей.

Математик подчеркнул, что подобные заблуждения возникают из-за неверного восприятия случайности. Люди склонны искать закономерности там, где их нет, хотя теория вероятностей говорит об обратном.

Эксперт посоветовал участникам лотерей не строить стратегии на основе статистики прошлых розыгрышей, так как каждый новый тираж не зависит от предыдущих. Об этом сообщила «Вечерняя Казань».

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