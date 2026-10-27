В России нашли метод оценивать способность печени к восстановлению

Российские исследователи разработали два новых показателя, позволяющих оценивать возрастные изменения печени и ее способность восстанавливать поврежденные ткани. В ходе экспериментов специалисты также установили, что нарушение естественных биологических ритмов может ускорять старение клеток органа. Об этом сообщает Ferra.ru со ссылкой на ТАСС.

Научную работу провели специалисты Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Biogerontology.

Основной задачей ученых стало создание инструментов для изучения процессов старения печени. Особое внимание исследователи уделили изменениям, которые происходят в клетках органа при нарушении биологических ритмов.

Для проведения экспериментов специалисты использовали лабораторных животных. Часть из них находилась в условиях непрерывного освещения, которое препятствовало нормальному чередованию дня и ночи.

Как сообщили в пресс-службе научного центра, постоянный свет отрицательно сказывался на состоянии печени подопытных животных.

У исследуемых особей ускорялось появление признаков клеточного старения. Одновременно ученые фиксировали снижение показателей, характеризующих способность печеночной ткани к восстановлению.

Отдельное внимание специалисты уделили воздействию мелатонина. Этот гормон участвует в регуляции суточных ритмов организма и в естественных условиях вырабатывается преимущественно в темное время суток.

В ходе эксперимента часть животных получала мелатонин. Исследователи сравнили их показатели с результатами особей, которые находились при постоянном освещении, но не получали гормон.

Выяснилось, что в группе с мелатонином показатели восстановительного потенциала печени были почти в шесть раз выше.

Полученные результаты позволили ученым обратить внимание на связь между нарушением биологических ритмов, клеточным старением и способностью печени к обновлению.

При этом исследование не ограничивалось изучением воздействия освещения. Его важной частью стала разработка двух количественных показателей, предназначенных для оценки состояния органа.

Они должны помочь специалистам точнее исследовать возрастные изменения печеночной ткани и ее возможности к восстановлению.

В Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского считают, что предложенные показатели могут применяться в дальнейших научных работах, посвященных старению печени и факторам, влияющим на ее восстановительные процессы.

При этом полученные результаты пока относятся к экспериментам на лабораторных животных. Их нельзя напрямую переносить на человека или рассматривать как доказательство того, что прием мелатонина способен многократно ускорить восстановление печени у людей.

Таким образом, российские ученые предложили новые способы оценки возрастных изменений печени и получили экспериментальные данные о влиянии нарушенных суточных ритмов на состояние органа.

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