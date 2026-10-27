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Глушенков попросил Карпина не вызывать его в сборную РФ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков не вошел в расширенную заявку сборной России на ноябрьские товарищеские встречи. По одной из версий, футболист самостоятельно попросил главного тренера Валерия Карпина не приглашать его в национальную команду. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами ситуации.

По информации собеседника издания, Глушенков лично сообщил наставнику о нежелании участвовать в предстоящем сборе. Причины такого решения источник подробно не объяснил.

При этом ранее Валерий Карпин неоднократно отмечал, что не намерен приглашать футболистов против их желания, пока российская сборная отстранена от участия в официальных международных турнирах.

Однако существует и другая версия отсутствия игрока «Зенита» в списке кандидатов.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», решение мог принять непосредственно тренерский штаб национальной команды.

По сведениям газеты, Карпин не включил Глушенкова в заявку по дисциплинарным причинам. Источник издания связывает ситуацию с претензиями главного тренера к отношению футболиста к работе.

Таким образом, опубликованные сообщения противоречат друг другу. В одном случае речь идет о личной просьбе нападающего, в другом — о решении наставника, связанном с дисциплиной.

Официального объяснения причин отсутствия Глушенкова от руководства сборной пока не приводилось.

Отец футболиста Александр Глушенков также прокомментировал ситуацию. По его словам, у сына нет повреждений или проблем, которые могли бы препятствовать участию в матчах. При этом он заявил, что не знает, почему Максим не оказался в расширенном составе.

26 октября Российский футбольный союз представил предварительный список игроков на заключительный осенний сбор 2026 года. В него вошли 36 футболистов, однако Глушенкова среди них не оказалось.

Это привлекло внимание на фоне результативной игры нападающего в нынешнем сезоне чемпионата России. После 12 туров он возглавлял список лучших бомбардиров Российской премьер-лиги с десятью забитыми мячами.

В ноябре сборной России предстоят две товарищеские встречи.

Первый матч команда Валерия Карпина проведет 12 ноября против Узбекистана. Игра состоится в Ташкенте.

Затем, 17 ноября, российские футболисты встретятся со сборной Венесуэлы. Это противостояние пройдет в Краснодаре.

В предварительную заявку включены игроки российских и зарубежных клубов. Среди них Матвей Сафонов, Арсен Захарян, Александр Головин, Алексей Миранчук, Ярослав Гладышев, Сергей Пиняев и Константин Тюкавин.

Окончательный список участников ноябрьского сбора тренерский штаб определит позднее.

Таким образом, отсутствие одного из самых результативных футболистов российского чемпионата пока объясняется двумя различными версиями. Ни сообщение о добровольном отказе Глушенкова, ни информация о дисциплинарных претензиях не получили официального подтверждения.

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