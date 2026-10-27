Знакомый «японец» вернулся: сколько теперь просят за этот кроссовер в РФ

На российском автомобильном рынке вновь появились новые кроссоверы Nissan Qashqai китайского производства. Покупателям предлагают автомобили как из наличия, так и с доставкой под заказ. Минимальная стоимость машин, ожидаемых в ближайших партиях, начинается от 1,8 миллиона рублей, тогда как экземпляры с центрального склада оцениваются от 2,58 миллиона. Об этом сообщает Авто Mail со ссылкой на «Российскую газету».

Разница между двумя вариантами приобретения составляет около 780 тысяч рублей. Таким образом, покупатели, которые готовы дождаться доставки автомобиля, могут рассчитывать на более выгодное предложение.

При этом итоговая стоимость зависит от условий конкретного продавца. Цены различаются в зависимости от региона, наличия машины и способа ее приобретения.

Новые Nissan Qashqai предлагают сразу в нескольких российских городах. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Киров, Воронеж, Набережные Челны, Тамбов, Красноярск и Липецк.

Наиболее дорогой вариант, согласно опубликованным данным, обнаружен в Чебоксарах. Там стоимость автомобиля достигает 4,8 миллиона рублей.

В то же время в отдельных городах покупатели могут заказать аналогичный кроссовер менее чем за два миллиона рублей.

Для российского рынка предлагается версия автомобиля, предназначенная для Китая. Она отличается от ранее выпускавшихся в России машин второго поколения обновленным оснащением.

Кроссовер доступен в комплектации Leading. В нее входят система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя.

Салон автомобиля отделан искусственной кожей, а рулевое колесо имеет кожаную обивку. В перечне оборудования также предусмотрена панорамная крыша.

Водителю и пассажирам доступны двухзонный климат-контроль и мультимедийная система с сенсорным экраном.

Дополнительно автомобиль оборудован камерами кругового обзора и парковочными датчиками. Эти устройства помогают контролировать пространство вокруг машины при движении в ограниченных условиях.

Технические характеристики кроссовера одинаковы для всех предлагаемых версий.

Под капотом установлен бензиновый атмосферный двигатель объемом два литра. Его максимальная мощность составляет 140 лошадиных сил.

Мотор работает совместно с бесступенчатой коробкой передач. Передача тяги осуществляется исключительно на передние колеса.

Полноприводные варианты в рассматриваемых предложениях не представлены.

Таким образом, Nissan Qashqai вновь доступен российским автомобилистам, однако стоимость покупки заметно различается. Самые доступные предложения связаны с поставкой под заказ, а машины из наличия могут обойтись значительно дороже.

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