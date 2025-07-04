В Казани могут временно закрыть детский парк «Елмай»

Прокуратура Вахитовского района обнаружила нарушения в деятельности детского парка «Елмай», который находится на набережной Казанки. Установлено, что у парка отсутствует официальный собственник, а имущество не зарегистрировано на конкретное юридическое лицо. Это стало основанием для подачи иска в суд с требованием передать парк в собственность города.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, в ведомство поступило множество жалоб от жителей на состояние оборудования. В связи с этим прокурор ходатайствует о приостановке работы парка до устранения всех нарушений.

Судебное разбирательство по данному вопросу уже началось.

Источник: Татар-информ