Депутаты Госдумы проверили ход ремонта социальных объектов в Татарстане

В рамках региональной недели депутаты Госдумы, члены фракции «Единая Россия», осмотрели капитальный ремонт социальных объектов в Татарстане, включенных в народную программу партии. Одним из посещенных объектов стала Камско-Устьинская ЦРБ, где обновляется второй этаж: установлены новые окна, плитка, стеновые панели и двери кабинетов. Также для пациентов открыты новые помещения на первом этаже и в стационаре.

Кроме того, планируется ремонт амбулатории в селе Теньки и обновление 150 медицинских учреждений в Татарстане до 2025 года. В рамках программы будут построены две поликлиники, два офиса врачей общей практики и 34 ФАПа.

Депутат Альфия Когогина также проверила ремонт молодежного центра «Орион» в Набережных Челнах, где создаются новые пространства для киберспорта, хореографии и фитнеса. Капитальный ремонт и оснащение центра обходятся в 160 млн рублей, работы уже близки к завершению (около 70% готовности).

Народная программа «Единой России» включает почти 400 положений, большая часть которых уже выполнена, а участие в формировании программы приняли более 2,5 миллионов россиян.

Источник: tatar-inform.ru