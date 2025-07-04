Пассажиры всё чаще пытаются провезти запрещённое через Казань

С начала 2025 года сотрудники казанской таможни заметили рост количества попыток незаконного ввоза товаров через международный аэропорт. Пресс-служба Татарстанской таможни сообщила, что за первые шесть месяцев было выявлено 547 случаев нарушений — это на 47% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда зафиксировали 370 нарушений.

Чаще всего пассажиры пытались провезти через границу:

алкоголь — 161 случай;

табачные изделия — 104 случая;

наличные деньги — 96 фактов.

Также в числе нарушений — коммерческие грузы, оформленные как личные вещи, предметы, находящиеся под запретом или ограничениями, и объекты, защищённые Конвенцией CITES, включая изделия из редких животных и растений, а также запрещённые предметы вроде кастетов.

Начальник таможенного поста «Аэропорт Казань» Максим Верендеев отметил, что для контроля используются современные технологии, химические реагенты, специальное оборудование и служебные собаки, которые обучены находить наркотики, взрывчатку, табак и валюту.

За полгода через аэропорт прошло почти 4382 международных рейса — примерно столько же, сколько и в прошлом году. Однако число пассажиров выросло на 12,5%: с 684 975 человек в 2024 году до 770 943 — в 2025-м. Этому способствовало использование авиакомпаниями более вместительных широкофюзеляжных самолётов.

В текущем году в маршрутную сетку добавились новые направления — Санья (Китай), Бухара (Узбекистан), Камрань (Вьетнам) и Даламан (Турция). А вот рейсы в Гоа (Индия) и Маттале (Шри-Ланка) были приостановлены в мае по сезонным причинам.

Источник: Татар-информ