Автопробег БРИКС пройдет через Татарстан по скоростным автодорогам

Автопробег БРИКС по скоростным автодорогам пройдет с 9 по 15 августа, и его участники проедут маршрут из Екатеринбурга в Москву, включающий города Екатеринбург, Дюртюли, Казань, Нижний Новгород, Суздаль и Москву. Общая длина маршрута составит более 1,6 тыс. км, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Маршрут автопробега разделен на два этапа — «Екатеринбург – Казань» и «Казань – Москва». Остановки будут организованы в городах, упомянутых в маршруте. Первый этап пройдет с участием зарубежных студентов из стран БРИКС+, обучающихся в российских университетах. Завершится этап в Казани.

Второй этап «Казань – Москва» предназначен для представителей делового сообщества. Участие в нем примут топ-менеджеры более 30 компаний из 15 стран-участниц БРИКС и приглашенных государств, таких как Бразилия, Чили, Китай, ОАЭ, Индия, Нигерия и другие. Во время автопробега участники ознакомятся с российской инфраструктурой и культурой регионов.

Запланированы деловые и культурные мероприятия, посвященные торгово-промышленному, инвестиционному и туристическому потенциалу Свердловской области, Башкортостана, Татарстана, Нижегородской и Владимирской областей.

Кроме того, в этом году завершится строительство автомобильной дороги М12 «Восток», соединяющей Екатеринбург с Москвой.

Источник: tatar-inform.ru