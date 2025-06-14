Китайские туристы переосмыслили свои представления о России

Туристы из Китая были удивлены тем, как сильно реальная жизнь в России отличается от их представлений.

Многие стереотипы о России существуют и в Китае. Там считают, что россияне — люди суровые и неприветливые, что страна значительно отстала в техническом плане от Азии, а медведи свободно бродят по городам. Однако туристы, побывавшие в России, поделились с журналистами из Китая своими впечатлениями, которые оказались далеки от распространённых мифов. Об этом пишет издание Baijiahao, а АБН24 представляет эксклюзивный пересказ статьи.

Один из китайских туристов рассказал, что не ожидал, что страна с населением 146 миллионов человек развилась так масштабно.

Китайцы признались, что переживали перед полётом на российских авиалиниях. Их пугали, что полёт будет похож на путешествие на старом советском истребителе — шумно и неудобно. Однако на деле это оказалось не так, и сервис ничем не уступал китайским авиакомпаниям. Ожидания туристов по прибытию в Россию тоже не оправдались. Вместо полуразрушенных домов и медведей в городах они увидели ухоженные и современные улицы.

Хотя российские города не могут сравниться с мегаполисами Китая по количеству небоскрёбов, в России все выглядело чисто и аккуратно, а в Москве сохраняются многие исторические здания.

Китайские туристы также отметили, что стереотипы о жестокости россиян не оправдались. Местные жители вели себя обычно, спешили по своим делам, улыбались, разговаривали по телефону — не отличались от людей в других странах. Вдобавок туристы отметили высокий уровень развития страны: повсюду был интернет, а оплата товаров и услуг картой была возможна везде. Особенно их впечатлило московское метро, которое выглядело как настоящий дворец, а не обычный общественный транспорт.

«На станциях метро часто можно увидеть музыкантов, играющих на скрипке. И в переходах много людей, которые играют на музыкальных инструментах. Когда слышишь музыку, проходя мимо, чувствуешь себя счастливым», — делятся китайские туристы.

Но больше всего их удивило необычное правило сдачи одежды в гардероб. Практически везде, в общественных местах, им приходилось сдавать верхнюю одежду. Без этого их могли не пустить внутрь. Эта привычка показалась китайцам странной.

«В России пальто — это важная вещь. В вагонах метро есть шкафы для хранения одежды, в ресторанах есть специальные вешалки. Даже в музеях нужно сдавать пальто в отдельные комнаты», — удивляются туристы.

Источник: АБН24